Taip pat klimatologas trumpai apžvelgė, koks laukia balandis ir gegužės mėnuo. Anot jo, mažai tikėtina, kad gegužė bus tokia pati šilta kaip ir praėjusiais metais, tačiau balandis bus tikrai šiltas.

Sniegas – įprastas šiais mėnesiais

J. Kilpio teigimu, nors sniegas ir ištirpo, šis lietuvius taip nustebinęs reiškinys – kovo ar net balandžio mėnesiais yra įprastas.

„Sniegas kovo mėnesį yra labai įprastas reiškinys. Reiktų nenustebti, jeigu dar vieną ar kelis kartus pasnigs ir balandį. Žiūrint klimatologiškai, kovo mėnesį tikrai nereikia stebėtis išvydus sniegą. Kas galbūt visus labai išmušė iš vėžių, tai, kad vasaris buvo labai šiltas, net šiltesnis nei būna vidutiniškai. Mes tiesiog buvome įpratę, kad yra šilta, sniegas jau seniai ištirpęs.

Dėl to pirmadienio sniegas taip ir nustebino visus. Per Lietuvą slinko ciklonas ir šaltasis atmosferos frontas. Priklausomai nuo to, kokiu greičiu jis slinko. Daugiausia sniego iškrito Žemaitijoje. Bet beveik visoje Lietuvoje jis ištirpo ir jo nebeliko jau trečiadienį“, - sako klimatologas.

Laukia šiltas balandis ir gegužė

Klimatologo teigimu, balandis – kontrastų mėnesis, todėl galima laukti šaltų naktų ir gana šiltų dienų.

„Kol kas atrodo, kad balandžio pradžia bus labai pavasariška, jau šį savaitgalį temperatūra pakils iki 12-15 laipsnių. Šeštadienis, panašu, kad bus kol kas šilčiausia šių metų diena. Kita savaitė taip pat bus šilta, tik naktimis bus minusinė temperatūra. Tai yra labai būdinga balandžiui, nes būna labai dideli kontrastai.

Gali tekti net užsidėti pirštines ir kepurę. Balandis bus šiltas, o naktys su minusu. Praėjusiais metais balandis taip pat buvo labai šiltas, o šiais metais prognozuojama, kad vidurkis bus net aukštesnis nei įprastai. Viena ar kelias dienas gali būti 15 laipsnių, o kelias dienas temperatūra bus artima nuliui. Tendencijos tokios, kad temperatūra kils, šalčio nenumatoma. Nors, žinoma, situacija gali keistis, reikia sekti atnaujinimus.

O balandį vis tik būna visko, tai permainų mėnesis, kai atmosferos cirkuliacija persiformuoja iš žiemos į pavasarį ar vasarą. Šilumos tikrai turėsime daugiau balandį. Pernai gegužė sumušė visus rekordus, o šiemet ji nebus tokia šilta, bet bus teigiama anomalija. Tikėtina, bus šiltesnė nei daugiametis vidurkis. Kad du metus iš eilės būtų tokia karšta gegužė – sunkiai tikėtina“, - laidoje sakė klimatologas.

Kitą savaitę bus kiek vėsiau

Sinoptiko teigimu, sekmadienio naktį pokyčių sulauksime nedaug. Vyraus nepastoviai debesuoti, be lietaus orai. Pietvakarių, vakarų vėjo greitis sieks 8-13 m/s. Paryčiui termometrai rodys 3-7 laipsnius šilumos.

Sekmadienio dieną per Lietuvą slinks šaltasis atmosferos frontas, kuris padidins debesuotumą. Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos apskrityse trumpai, negausiai palynos. Kituose regionuose kritulių tikimybė išliks maža. Pietvakarių, vakarų vėjas vis labiau kryps iš šiaurės vakarų, taps gūsingas - daugelyje rajonų stiprėdamas iki 15-17 m/s. Pro debesis žvilgčiojanti saulė nenustelbs besiveržiančio šalčio, tad oras šią dieną sušils tik iki 8-12 laipsnių, o prie jūros ir kai kur Žemaitijoje išsilaikys apie 6 laipsnius šilumos.

Vakarėjant debesų juostai nukeliavus į Baltarusiją dangus mūsų šalyje sparčiai giedrės. Virš mūsų krašto įsitaisiusi šaltesnio oro masė, pirmadienio naktį privers temperatūrą nukristi iki 0-3 laipsnių šalčio, o dieną sulauksime vos 4-9 laipsnių šilumos.