Latvijos ir Baltarusijos pasienyje – reikšmingi pokyčiai: suskubo reaguoti ir Lietuva

Jis teigė, jog Latvijoje pastebimas labai didelis ir reikšmingas neteisėtų migrantų srautų augimas.

„Po neteisėto kirtimo per Latvijos ir Baltarusijos sieną, toliau neteisėti migrantai vežami per Lietuvą, važiuoja per įvairius punktus.

Priminsiu, kad kontrolė tarp Lietuvos ir Latvijos nevyksta. Todėl mes gan dažnai sulaikome gabentojus kartu su migrantais Lietuvos teritorijoje, arba net lenkų pasieniečiai Lenkijos teritorijoje“, – LNK vidurdienio žinioms pasakojo R. Liubajevas.

Paklaustas, ar neverta bent laikinai atnaujinti kontrolę pasienyje su Latvija, VSAT vadas teigė, jog šis klausimas gali būti svarstomas.

„Tačiau šiai dienai tie srautai, kurie yra fiksuojami, bent Lietuvoje, nesuteikia pagrindo atnaujinti kontrolę. Be to, kontrolės atnaujinimas pareikalautų papildomų mūsų pastangų, o situacija prie sienos su Baltarusija ir Rusijos Federacija išlieka gan sudėtinga.

Tad mes prioritetą teikiame mūsų sienos apsaugai su Baltarusija pirmiausia“, – teigė R. Liubajevas.

Jo teigimu, su dideliu nelegalių migrantų skaičiumi susidurianti Latvija dislokuoja papildomas pajėgas pasienyje su Baltarusija.

„Tas sienos ruožas yra apie 170 kilometrų. Latviams padeda jų kariuomenė, buvo dislokuoti kariuomenės kariai, policija.

Patys pareigūnai šiuo metu perdislokuoja pajėgas iš kitų sienos ruožų, atvyksta padėti ir mūsų pareigūnai“, – Latvijos priemones LNK vidurdienio žiniose vardijo VSAT vadas R. Liubajevas.

Pašnekovas taip pat pabrėžė, jog latviai kol kas nuo Lietuvos atsilieka.

„Šiuo metu rengiama infrastruktūra, diegiamas fizinis barjeras, bet jis dar nėra padarytas iki galo, kaip ir sienos stebėjimo sistema.

Rustamas Liubajevas © ELTA / Dainius Labutis

Šie veiksniai apsunkina sienos apsaugą, dėl to ir tenka vis daugiau žmonių dislokuoti, kad būtų užtikrinta Baltarusijos ir Latvijos sienos apsauga“, – LNK vidurdienio žiniose kalbėjo VSAT vadas R. Liubajevas.

Delfi primena, kad Latvijos pasienyje su Baltarusija jau kelios dienos iš eilės fiksuojami rekordiniai neteisėtų migrantų skaičiai.

Latvija, kaip ir Lenkija bei Lietuva, kaltina Baltarusijos diktatorių Aliaksandrą Lukašenką organizuotai gabenant migrantus prie ES išorės sienos ir taip darant spaudimą Vakarams. Dėl to šalys yra sustiprinusios sienos apsaugą.

Visą LNK vidurdienio žinių pokalbį su R. Liubajevu žiūrėkite čia: