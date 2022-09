„Lapinų“ gaujos parankiniui sėkmė šypsojosi užsienyje, bet ne Lietuvoje

Neįtikėtina, bet būtent netikromis eurų kupiūromis K. Vaitekūnui Olandijoje pavyko įsigyti labai didelį kiekį amfetamino.

Nuolat policijos pareigūnų akiratyje buvęs „Lapinų“ grupuotės narys buvo vienintelis, kuriam prieš kelerius metus, kai teisme buvo išnagrinėta nusikalstamo susivienijimo baudžiamoji byla, pavyko iš karto mėgautis laisve – kadangi jis ilgą laiką buvo suimtas, teisėjai, jam skyrę nė 6 metų nesiekiančią laisvės atėmimo bausmę, konstatavo, kad jis jau yra atlikęs bausmę.

Per šį laiką K. Vaitekūnas neišnyko iš kriminalistų akiračio – vilnietis du kartus buvo įkliuvęs su kvaišalais, tačiau jam pavykdavo įrodyti, jog šie buvo skirti asmeniniam naudojimui, todėl jis sulaukdavo tik piniginių baudų.

Bet viskas pasikeitė, kai K. Vaitekūnas įkliuvo su Olandijoje pirktais kvaišalais – pas jį buvo surasta beveik 350 g amfetamino ir daugiau kaip 80 g heroino. Be to, per kratą vyro namuose tyrėjai surado kanapių, kurios, anot K. Vaitiekūno, buvo skirtos asmeniniam naudojimui.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad K. Vaitekūno automobilyje, kuris autovežiu buvo atgabentas iš Olandijos į Lietuvą, buvo rasta daugiau kaip 25 tūkstančiai netikrų eurų kupiūrų.

Su neginčijamais kaltės įkalčiais pareigūnams įkliuvęs K. Vaitekūnas nuo pat pradžių pripažino kaltę – ne tik, kad buvo nusipirkęs netikrų pinigų, bet ir narkotinių bei psichotropinių medžiagų.

Per apklausą teisme jis pasakojo, kad Olandijoje gyvenantis draugas, pravarde Šurikas, jam pasiūlė nusipirkti heroino ir amfetamino.

„Tuomet pagalvojau, kad galiu narkotikų įsigyti už netikrus pinigus – dar kalėdamas Marijampolės pataisos namuose susipažinau su kitu nuteistuoju, kuris man galėjo padėti įsigyti netikrų eurų, – pasakojo K. Vaitekūnas. – Jis jau buvo išėjęs į laisvę, todėl su juo sutarėme, kad pinigų nusipirkti kartu važiuosime į Bulgariją – čia jis pažinojo žmogų, kuris man galėjo padėti.“

Taip jie, K. Vaitekūno teigimu, vieną dieną išvažiavo į Bulgariiją, tačiau į jos teritoriją negalėjo įvažiuoti – jo draugas šioje šalyje „buvo kažką padaręs“, todėl buvo pripažintas nepageidaujamu asmeniu.

Asociatyvi nuotrauka © Policija

„Apsistojome prie Bulgarijos sienos esančiame viešbutyje, draugas susisiekė su bulgaru, kuris atvažiavo manęs pasiimti, – tęsė K. Vaitekūnas. – Su juo nuvažiavome į Rusės miestą, apsistojau to bulgaro namuose ir laukiau, kol jis man atveš padirbtus pinigus.“

„Lapinų“ gaujos narys teigė, kad iš anksto buvo suplanavęs nusipirkti 31 tūkst. Eur.

„Už netikrus pinigus atlygis svyruoja nuo 17 iki 20 procentų už 100 kupiūrą“, – patikino jis. Ir pridūrė, kad su bulgarais buvo sutaręs, kad už netikrus eurus sumokės 6 tūkst. Eur. Tikrų eurų.

Netikrų pinigų K. Vaitekūnas Bulgarijoje laukė net tris savaites, reikalingą sumą pinigų jis gavo tik per kelis kartus.

„O tada grįžau atgal, kur viešbutyje manęs laukė draugas – abu išvažiavome į Olandiją pirkti narkotikų“, – aiškino jis.

Kai nuvažiavo į Mepelio miestą, čia juos pasitiko K. Vaitekūno draugas Šurikas – tas, kuris ir pasiūlė įsigyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

„Jis jau buvo sutaręs su vienu olandu, kad iš jo nupirksiu kvaišalų, – sakė kaltinamasis. – Kai nuvažiavome į jo namus, už 5,5 tūkst. Eur nusipirkau 3 kg amfetamino ir 250 g heroino.“

Kad pardavėjui padavė netikrus eurus, šis esą net nesuprato – sandorio metu esą buvo apsvaigęs.

Asociatyvi nuotrauka © Klaipėdos aps. VPK

K. Vaitekūnas prisipažino, kad dar planavo nusipirkti „žolės“, tuomet susitiko su kitais asmenimis, bet šie iš karto suprato, jog už kvaišalus ketinama atsiskaityti eurų klastotėmis.

„Iš tikrųjų tie padirbti eurai buvo prastos kokybės, tai marihuaną parduodantys žmonės iš karto suprato, todėl ir sandoris neįvyko“, – teisme kalbėjo jis.

K. Vaitekūnas prisipažino, kad kanapių buvo suplanavęs įsigyti labai didelį kiekį – už „žolę“ buvo pasiryžęs sumokėti likusius 25,5 tūkst. Eur.

„Šiuos pinigus norėjau atiduoti kartu su manimi atvykusiam draugui, jeigu pinigai būtų buvę geros kokybės galbūt jis būtų nusipirkęs žolės ir tuomet visus pinigus būtų sumokėjęs “, – aiškino jis. Bet pinigų neatidavė – jie buvo pernelyg prastos kokybės.

Į Lietuvą K. Vaitekūnas ir jo draugas grįžo atskirai – kadangi automobiliu jie buvo partrenkę lapę ir dėl to buvo nuleista padanga, nutarė jį jpargabenti autovežiu. Be to, taip buvo saugiau gabenti narkotikus – jie buvo paslėpti BMW salone.

„Mano draugas viena diena anksčiau išvažiavo mikroautobusu į Lietuvą, o aš vėliau su kitu automobiliu – draugas, kurio namuose po narkotikų įsigijimo sandorio buvau apsistojęs, paprašė į Lietuvą parvaryti jo mašiną, kurią ką tik buvo nusipirkęs“, – pasakojo jis.

K. Vaitekūnas dar nebuvo grįžęs į Lietuvą, kai sulaukė autovežio vairuotojo skambučio – BMW jau Vilniuje, laikas pasiimti transporto priemonę.

„Paskambinau savo draugui ir paprašiau, kad jis paimtų automobilį, jis sutiko – BMW nukėlė nuo autovežio ir paliko aikštelėje prie kazino, – sakė jis. – Kai grįžau, pasiėmiau raktus, mašiną pervariau ir pastačiau netoli prie namų esančioje aikštelėje. Iš slėptuvės pasiėmiau gramą heroino, nes norėjau duoti jo pabandyti, o likusius kvaišalus palikau po sėdyne.“

Bet kitą dieną atvažiavęs pasiimti automobilio K. Vaitekūnas suprato, kad jo BMW buvo apsilankę nekviesti svečiai: „Pamačiau, kad mašinoje yra ne heroinas, supratau, kad ši medžiaga yra sukeista. Supanikavau ir perstačiau automobilį į kitą aikštelę.“

Nors ir žinojo, kad kvaišalai jau sukeisti, tačiau K. Vaitekūnas vis tiek leido savo draugui pasinaudoti automobiliu, kai šis paprašė, be to, ir pats paėmė iš slėptuvės narkotikus ir netikrus eurus, kuriuos sudėjęs į kuprinę paliko automobilio bagažinėje. O paskui juos paslėpė kitame automobilyje.

Asociatyvi nuotrauka © Stopkadras

Kitą dieną K. Vaitekūnas buvo sulaikytas – tada iš pareigūnų sužinojo, kad buvo slapsta sekamas ir jam nepavyks nuslėpti, jog buvo įsigijęs narkotikų bei netikrų pinigų, nes kriminalistai iš tikrųjų jau prieš tai buvo patekę į jam priklausančio automobilio saloną.

K. Vaitekūnas prisipažino, kad Olandijoje įsigytus kvaišalus ketino parduoti – esą norėjo užsidirbti pinigų.

„Tuo metu dar nebuvau nusprendęs, kur jas realizuosiu, nes dar neturėjau pirkėjo“, – kalbėjo jis.

Daugybę kartų teisėsaugai įkliuvęs „Lapinų“ grupuotės narys teisme taip pat pareiškė, kad labai gailisi dėl tokio savo poelgiuo ir esą daugiau taip nesielgs: „Pragyvenimui ketinu užsidirbti teiėstu būdu.“

K. Vaitekūnui iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo teisėja Nida Vigelienė nusprendė jį pripažinti dėl visų jam pateiktų kaltinimų – už padarytus nusikaltimus jam skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Be to, iš jo konnfiskuotas automobilis BMW, kuris buvo pripažintas nusikaltimo įrankiu.

Delfi.lt rašė, kad „Lapinų“ grupuotė, kuriai priklausė ir K. Vaitekūnas, Vilniuje veikė beveik 10 metų nuo 2002 m. Grupuotės vadeiva Justas Belousovas, pravarde Lapinas, daugybę metų oficialiai yra ieškomas, tačiau kol kas pareigūnai neturi žinių apie vyro slapstymosi vietą. Jo sulaikymui yra išduotas Europos arešto orderis.

Gaujos bylą išnagrinėję teisėjai yra konstatavę, kad Vilniuje egzistavo labai gerai organizuotas „Lapinų“ nusikalstamas susivienijimas, jame buvo nusistovėjusi hierarchinė tvarka.

Justas Belousovas © Policija

Gaujos tikslas – prekyba narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ir plėtra siekiant gauti kuo didesnį pelną, Kvaišalai buvo gaunami iš esmės iš vieno šaltinio, gauja turėjo savas taisykles, pvz., neimti narkotinių medžiagų iš kitų, nesiskolinti, narkotikų niekuo neskiesti, turėti po kelis telefonus ir SIM korteles, juos nuolat keisti, vengti balso įrašymo, apie problemas ar konfliktus informuoti aukštesnes grandis ir pan.

Gaujos vadovai turėjo tikslą į narkotikų platinimą įtaukti kaip įmanoma daugiau asmenų, siekiant gauti kuo didesnį pelną. Įrodymai byloja, kad platintojams įsiskolinus, skolos atsiėmimui gaujos vadeivos nurodydavo naudoti bet kokias smurto priemonės. Nemažai grupuotės narių turėjo šaunamuosius ginklus. Kratų metu buvo rastos neperšaunamos liemenės, beisbolo lazdos, peiliai. Atskirų nusikaltimų darymui buvo naudojami kirviai.

„Visų gaujos vadų ir narių veikla buvo gerai suderinta ir nukreipta bendram tikslui – pelno siekimui, nusikaltimai buvo daromi pagal iš anksto parengtus planus, apsirūpinus ryšio priemonėmis, vengiant demaskavimo, įtraukiant kitus asmenis į nusikaltimus“, – yra konnstatavęs teismas.

Narkotikų perdavimas vykdavo taip: paketus su narkotikais numesdavo ant žemės iš anksto, iš prekeivio paimdavo pinigus už anksčiau gautas ir parduotas narkotines medžiagas ir akimis, žvilgsniu ar gestu nurodydavo, kur guli narkotikų paketas. Kitais kartais narkotinės ar psichotropinės medžiagos būdavo paliekamos iš anksto aptartose slėptuvėse, dažniausiai prieš tai paėmus paliktus pinigus. Narkotikų pakavimui buvo naudojama izoliacinė medžiaga, ant kurios nelieka pirštų pėdsakų. Slėptuvės buvo dažnai keičiamos.