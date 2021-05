„Besitęsiančios Rusijos agresijos ir pandemijos keliamų iššūkių fone Ukraina ir toliau daro pažangą, įgyvendindama ambicingą reformų programą. Visgi 2020 metų pabaigoje įvykusi Konstitucinio teismo krizė parodė, kaip svarbu užtikrinti, kad reformos būtų negrįžtamos, ypač nepriklausomos teismų sistemos ir kovos su korupcija srityse“, – penktadienį surengtoje nuotolinėje diskusijoje „Kelias į Vilnių: artėjančios Ukrainos reformų konferencijos prioritetai“ („The Road To Vilnius: Priorities Toward The Next Ukraine Reform Conference 2021“) pažymėjo ministras.

Ministras G. Landsbergis pasveikino Ukrainos pasiekimus įgyvendinant reformas ir kartu pabrėžė būtinybę užtikrinti reformų tęstinumą bei negrįžtamumą, sakoma pranešime.

„Vertiname Ukrainos pasiryžimą žengti pirmyn, įgyvendinant sisteminius pokyčius, ir toliau tęsime savo paramą šiame kelyje. Kaip ilgamečiai draugai, džiaugiamės galėdami šiais metais surengti Ukrainos reformų konferenciją Vilniuje“, – sakė G. Landsbergis.

Lietuvos ir Ukrainos kartu su JAV Germano Maršalo fondu surengta nuotolinė diskusija yra viena iš gegužės ir birželio mėnesiais planuojamų 4-osios tarptautinės Ukrainos reformų konferencijos, vyksiančios Vilniuje, parengiamųjų renginių.

Jos dalyvius sveikino Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Shmyhalas, diskusijoje dalyvavo Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Olha Stefanishyna, Europos Komisijos Kaimynystės direktorato direktoriaus pavaduotoja, Paramos Ukrainai grupės laikinoji vadovė Katarina Mathernova ir Europos Sąjungos (ES) kovos su korupcija iniciatyvos programos vadovė Eka Tkeshelashvili.

Ukrainos reformų konferencija vyks liepos 7–8 dienomis. Dėl sunkiai prognozuojamos COVID-19 situacijos dalis konferencijos pranešėjų dalyvaus nuotoliniu būdu.