„Pravieniškių kalėjimas yra konkreti vieta, kur būtų galima atlikti parlamentinį tyrimą, iš to galėtų ateiti ir politinės išvados, tačiau akivaizdu „valstiečiai“ iki to neprieis. Jie to daryti nenori, nes tai gali būti susiję su galimais koaliciijos partneriais. Mano konkretus siūlymas jiems, prašau dirbkim kartu“, – sakė G. Landsbergis.

Konservatorių lyderis nesutinka su valstiečių-žaliųjų lyderio Ramūno Karbauskio kritika, kad opozicija nieko nesiūlo, o tik kritikuoja, ir sako, kad patys valdantieji Seime užsiima tai kokios nors komisijos sudarinėjimu, tai bandymu jų deleguotą atstovą Vilių Semešką išmesti iš Vyriausiosios rinkimų komisijos, arba Andrių Kubilių – iš Artūro Skardžiaus komisijos.

Pasak jo, TS-LKD yra matoma kaip ryškiausia alternatyva valdančiajai daugumai, ir tokia ketina likti.

„Būnant TS-LKD pirmininku tenka dalis atsakomybės būti alternatyva Ramūno Karbauskio ne visada aiškiam požiūriui ir Sauliaus Skvernelio kartais keistiems ir gana liberaliems sprendimams“, – sakė G. Landsbergis.

Jo nuomone, tą atspindi ir jo vertinimas įtakingiausių politikų reitinge, kur pagal elito balsą jis liko šeštas, o visuomenės apklausoje – penktas.

Mato valdančiųjų pastangas pirkti draugus

Pasak TS-LKD pirmininko, „valstiečiai“ patys pasirinko būti agresyvioje priešpriešoje.

„Mano ne tokia sena atmintis rodo, kad praėjusiais metais mes sugebėjome su „valstiečiai“ susitarti dėl urėdijų pertvarkos. Atrodo, kad visuomenėje tai buvo suprasta, kaip konstruktyvus veiksmas, kuris atnešė naudą abiem pusėm ir Lietuvai taip pat“, – sakė G. Landsbergis.

Jis teigė, kad konservatoriai tuo metu siūlė „valstiečiams“ tartis dėl atskirų pertvarkų. Taip pat – ir dėl galimos mokesčių pertvarkos.

„Tačiau „valstiečiai“ suprasdami, kad jiems tartis su konservatoriais nenaudinga, galbūt dėl reitingų, nusprendė, kad nusipirkti Lietuvos lenkų rinkimų akciją ir įtariamą partiją Tvarką ir teisingumą yra paprastesnis veiksmas“, – sakė G. Landsbergis.

Savo teiginiui, kad partneriai yra perkami, pagrįsti konservatorių lyderis atkreipė dėmesį į tai, kad būsimiems sąjungininkams yra siūlomas Seimo vicepirmininko postas.

„Antras faktas – visiškai netikėtai nuo šių metų įsteigiamas Pietryčių Lietuvos fondas, kuris, akivaizdu, bus skirtas vieninteliam dalykui – paruošti LLRA ateinančių metų savivaldos rinkimams. Partijų finansavimu perkami socialdarbiečiai“, – sakė G. Landsbergis.

Pasak jo, tokiu būdu telkiant valstybės resursus, naudojant pinigus yra buriama tokia kvazimodinė koalicija, sulipdyta iš valstybės lėšų, įvairių pozicijų, privilegijų.

„Tai nėra skaidri politika. Tai yra senų nomenklatūrinių praktikų naudojimas“, – sakė G. Landsbergis.