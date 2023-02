Landsbergis: Tėvynės sąjungos kai kurie sprendimai šiame skandale yra neteisingi

„Man atrodo apskritai Tėvynės sąjunga šiek tiek pasidavė naratyvui <...>, gal iš vidaus buvo tokia banga pasiūlyta.

Mes turėjome labai ilgą diskusiją tuomet ir prezidiume dėl atsiprašymo. Aš nebūtinai manau, kad yra faktas, kad partija yra kažkuo atsakinga. Taip atsitiko. Ar televizija, kurioje Kristijonas Bartoševičius dirbo, ar ji yra atsakinga“, – ketvirtadienį Seime atsakinėdamas į klausimus žurnalistams kalbėjo G. Landsbergis.

„Man atrodo, kad buvo įsitraukta į tokį savikaltės, kažkokios visuotinos kaltės svarstymus.

Taip, atsiprašėm dėl situacijos. To nelinkėčiau niekam Lietuvoje, [nelinkėčiau] politikui būti tokioje situacijoje. Dėl to apgailestauju, dėl to atsiprašė partija, bet toliau turi būti braukiamas brūkšnys ir pasakoma viskas, gana, atsakymai pasakyti“, – toliau tęsė politikas.

G. Landsbergis kalbėjo, kad tam tikri konservatorių sprendimai, prisiimant atsakomybę, svarstant, leidžiantis į dvejones, yra neteisingi.

Seimui aiškinantis, kodėl K. Bartoševičius taip netikėtai atsisakė Seimo nario mandato ir kalbant apie tikimybę, kad informacija apie pradėtą ikiteisminį tyrimą jo atžvilgiu nutekėjo, G. Landsbergis tvirtino, kad visa tai turi aiškintis Generalinė prokuratūra.

Ištraukė Skvernelio pavardę

Kalbėdamas apie galimą informacijos nutekinimą, konservatorių lyderis svarstė, kad visos šios „operacijos“ organizatorius yra opozicionierius, demokratų lyderis Saulius Skvernelis.

„Mano įtarimas, kad visos šios operacijos organizatorius – ponas Saulius Skvernelis, kuris yra ne kartą didžiavęsis, kaip buvo minėta dar 2014 metais, ypatingais ryšiais [susijęs] su teisėsaugos institucijomis, manau, kad nėra paslaptis, kad jį supa buvę policijos pareigūnai. Man yra didelis klausimas, ar jis pats nėra vienas iš šios situacijos režisierių“, – svarstė konservatorių pirmininkas.

Jis nenorėjo dalintis savo versija ar versijomis, kaip K. Bartoševičius parašė atsistatydinimo iš Seimo pareiškimą sausio 20 dieną būdamas komandiruotėje Čilėje. Versijomis, pasak G. Landsbergio, jei ir turėtų kas dalintis, tai nebent prokuratūra.

Klausinėjamas žurnalistų, parlamentaras dar kartą pažymėjo, kad turi hipotezių. Paklaustas, ar turi hipotezių, kaip informacija nutekėjo, G. Landsbergis atsakė taip:

„Aš turiu hipotezių, kodėl taip, kaip klausimas buvo suformuluotas, kodėl taip yra atsitikę. Bet noriu pabrėžti, kad tai yra tyrimo medžiaga ir į tokius klausimus paprastai atsako prokuratūra, jeigu ji tam mato poreikį ir reikalą. Ne politikai, kurie tokioje situacijoje užsiima tik vienu uždaviniu – galbūt sumenkinti oponentą prieš rinkimus, siekti pasėti abejones, dvejones. Tas yra dabar lygiai taip pat daroma.“

G. Landsbergis tikino, kad tuo metu, kai K. Bartoševičius pranešė apie norą pasitraukti iš Seimo, situacija neatrodė per daug išskirtinė – esą tokių atvejų, kai kolegos nusprendžia trauktis iš Seimo, yra buvę ir anksčiau, pavyzdžiui, kai mandatą paliko buvęs Seimo konservatorius Tadas Langaitis.

Apie tai, kad K. Bartoševičius nori atsisakyti parlamentaro mandato G. Landsbergis tikino sužinojęs penktadienį iš Seimo konservatorių frakcijos seniūnės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės.

Apie tai, kad Seimo bendražygio atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas, politikas tikino sužinojęs pirmadienį iš spaudos.

Landsbergis: vadovavomės ribota informacija

G. Landsbergis, kalbėdamas apie save ir kolegas, su kuriais palaiko ryšį, teigė neturintis pagrindo abejoti, kad jie sako tiesą, kad jie atskleidžia visą informaciją, kurią turi.

„Noriu patikslinti, kad informacijos nutekėjimas, kaip tai yra vadinama, nėra atsitikęs“, – teigė G. Landsbergis ir pridūrė, kad taip sako remdamasis generalinės prokurorės žodžiais.

Seime ketvirtadienį į oponentų klausimus apie galimą informacijos nutekinimą atsakinėjo Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

G. Landsbergis tikino ketvirtadienį išgirdęs visus atsakymus į klausimus, taip pat teigė, kad naujos informacijos neišgirdo.

Į kritiką dėl komunikacijos G. Landsbergis atsakė padėka. Jis tikino, kad padėka nuoširdi.

„Iš tikrųjų aš esu nuoširdžiai dėkingas visiems komunikacijos patarėjams, jų nuo šitos koalicijos ar Vyriausybės darbo pradžios turėjome praktiškai kiekvienu atveju. Kiek ponui A. Dulkiui yra patarinėję komunikacijos specialistai, kad viskas, kas buvo negerai su kovido valdymu, buvo komunikacija. Vėliau trąšos ir visi kiti klausimai buvo komunikacija. Situacijos yra sudėtingos“, – kalbėjo konservatorių vedlys.

Kalbėdamas apie K. Bartoševičiaus skandalą ir komunikaciją apie jį, politikas teigė, kad informacijos apie viską turėjo nedaug.

„Mes vadovavomės labai ribota informacija, labai ribota informacija“, – kartojo G. Landsbergis.

Pastabos apie žurnalistų darbą

Ketvirtadienį atsakinėdamas į klausimus konservatorių lyderis nevengė veltis į asmeninę polemiką su žurnalistais, įvardijo, kad tai, kas vyksta yra „tardymo sesija“.

Jis sakė suprantantis ir gerbiantis žurnalistų darbą, bet tikino, kad tai, ką, anot jo, daro žurnalistai yra „tam tikro priešrinkiminio šou, užkurto vieno režisieriaus, su geru policininko pajautimu <...>, cirkelis“.

Konservatorius teigė, kad trauktis iš pareigų neketina.

„Klausimai Seime šiandien buvo atsakyti, taškas yra padėtas tiek, kiek nuo manęs priklauso. Dabar, kadangi esame rinkiminiame laikotarpyje, lauksime rinkėjų verdikto“, – sakė jis.

