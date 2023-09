„Mano žiniomis, dar nėra pradėti (tarnybiniai tyrimai – ELTA)“, – šeštadienį žurnalistams sakė G. Landsbergis.

„Jeigu prasidės tyrimas, bus prašoma daugiau informacijos, jis bus tikrinama ir galbūt (taikomos – ELTA) vidinės nuostatos. Kad ji sukelia kažkokias reakcijas – daugiau tik atsitiktinumas, kad ta informacija išsiviešino, nors ji neturėjo tokia būti“, – kalbėjo jis.

Šalies diplomatijos vadovas detaliai susiklosčiusios situacijos nekomentavo. Tačiau patikino, kad viešojoje erdvėje pasklidusiai informacijai pasitvirtinus, visuomenė bus informuota.

„Kol kas situacijos komentuoti plačiai negaliu. Tiesiog nelabai turiu informacijos, tiesą sakant. Tai yra daugiau institucijos veiklos organizavimo rėmuose vykstantys apsikeitimas informacija“, – sakė jis.

„Yra gauta tam tikrų pastabų dėl veiklos. Į tuos skundus ar pastebėjimus yra reaguojama vidaus nustatyta tvarka. Kai bus daugiau informacijos – turbūt informuosime. Bet dabar tai yra administracinis procesas – ne politinis“, – patikino jis.

Abejonės dėl dviejų diplomatų tinkamumo tęsti pareigas kilo po to, kai naujienų portalas delfi.lt paskelbė, jog, šaltinių duomenimis, Užsienio reikalų ministerija (URM) sulaukė skundų dėl galimo E. Bajarūno mobingo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Be to, rašė portalas, D. Matulionis galėjo nesilaikyti valstybės institucijų mandato ir susilpninti Lietuvos derybines pozicijas artėjant NATO viršūnių susitikimui.