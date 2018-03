Per iškilmingą Nepriklausomybės atkūrimo minėjimą Seime sekmadienį transliuotas V. Landsbergio, šiuo metu esančio ligoninėje, vaizdo įrašas. Savo kalboje jis priminė Strasbūro teismo sprendimą, kad Lietuva partizanų naikinimą nepagrįstai pripažino genocidu. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2015 metais buvusį saugumietį Vytautą Vasiliauską paskelbė Lietuvos teismų nepagrįstai nuteistu dėl genocido prieš partizanus. Susiję straipsniai: Ramanausko-Vanago dukra: priešiškos jėgos bando purvinti Lietuvos laisvės kovų istoriją Pranckietis iškilmingame posėdyje: nepriklausomybė – dabar kiekvieno atsakomybė „Sofistinės kazuistikos pinklėse Lietuva patyrė neleistiną politinį pralaimėjimą, EŽTT dauguminiu balsavimu nutarė, kad stribas Vasiliauskas nekaltas dėl genocido, nes Lietuvos pasipriešinimas nebuvęs visuotinis tautos pasipriešinimas“, – sakė V. Landsbergis. „V. Vasiliauskas laimėjo prieš sutrikusią Lietuvą. Manau, Lietuvos teisininkai-konstitucininkai, ne doktrinų gamintojai ir garbintojai, turi grįžti prie šio klausimo. Galvokit, jaunieji, Europos Žmogaus Teisių Teismas dar ne viešpats Dievas. Padirbėkite, Lietuvos teisės istorikai, padirbėkite, pažeistų pamatų taisytojai“, – sakė buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas. „Blogiausia, kad teismų praktikoje susijaukė nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas, kaltintieji ir kartais net nuteistieji už Lietuvos žmonių komunistinį genocidą, „Lietuva bus be lietuvių“, skelbtas toks tikslas, rado kelių ginčyti, skelbti savo nekaltumą, sofistinių išvedžiojimų metodais: „Taip, žudžiau, bet tai ne genocidas“, – kalbėjo V. Landsbergis. Po Strasbūro teismo sprendimo dėl genocido sąvokos taikymo nagrinėjant su okupacija kovojusių partizanų naikinimu susijusias bylas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 metais panaikino apkaltinamąjį nuosprendį V. Vasiliauskui. Teismas atkreipė dėmesį, kad kaltinimas V.Vasiliauskui nebuvo tinkamai suformuluotas: vyras kaltintas ir kitų teismų pripažintas kaltu dėl genocido, vykdyto siekiant sunaikinti tam tikrai socialinei ar politinei grupei priklausiusius žmones – partizanus, kovojusius su sovietų režimu. Ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, ir Lietuvos Konstitucinis Teismas yra pripažinę, kad pagal tarptautinės teisės normas genocidu laikomi tik veiksmai, kuriais siekiama visiškai ar iš dalies sunaikinti kokią nors nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę. Apie socialines ir politines grupes nekalbama. Kai kurie ekspertai teigia, kad genocidu be išlygų turėtų būti laikomi tik nacių žudymai, o komunistinio režimo nusikaltimams ši sąvoka netinka. Oponentai teigia, kad okupacinės sovietų valdžios vykdyti Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą, partizanų ir jų rėmėjų naikinimas prilygsta genocidui. Per Antrąjį pasaulinį karą nacistinės Vokietijos okupacijos metais naciai ir vietos kolaborantai išžudė apie 90 proc. iš maždaug 208 tūkst. Lietuvos žydų. Sovietinės okupacijos metais į lagerius ir tremtį išvežta 275 tūkst. Lietuvos gyventojų, žuvo per 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų.











