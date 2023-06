„Tęsdamas mūsų bendradarbiavimą artėjant NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, bendravau su G. Landsbergiu. Dabar pagrindinė užduotis yra sukurti kuo tikslesnę formuluotę Ukrainos narystės Aljanse perspektyvos klausimu. Skeptikai neturi kartoti savo pirmtakų 2008 metais padarytų tragiškų klaidų“, – asmeninėje Twitter paskyroje trečiadienį rašė D. Kuleba.

I spoke with @GLandsbergis to continue our close coordination ahead of the NATO summit in Vilnius. The key task now is to craft the strongest possible wording on the prospect of Ukraine’s membership. Skeptics must not repeat the tragic mistakes made by their predecessors in 2008.

D. Kulebos pozicijai įrašu pritarė ir G. Landsbergis. Ministras pabrėžė, kad dabartinė situacija Europoje reikalauja drąsių sprendimų.

„Dmytro teisus. Mūsų pagrindinė užduotis Vilniaus NATO susitikime bus ištaisyti praeities klaidas. Ukrainos teisėta vieta – NATO ir tai yra mūsų užduotis – iš Aljanso vidaus nutiesti aiškų kelią Ukrainai į narystę. Dabar ne laikas būti silpniems“, – Tviteryje rašė G. Landsbergis.

Dmytro is right, our key task at the NATO Summit will be to correct the mistakes of the past. Ukraine's rightful place is in NATO, and it is our task within the Alliance to pave a clear pathway towards the membership. Now is not the time for weakness. https://t.co/tX6gl6F7C1