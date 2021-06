Svarstoma naujas sankcijas nukreipti į pagrindinius Baltarusijos ekonomikos sektorius, įskaitant kalio trąšų eksportą, tabako sektorių, naftos ir naftos chemijos produktus.

Taip pat turėtų būti sugriežtinti ginklų ir įrangos, kuri gali būti panaudota represijoms prieš demonstrantus, eksporto apribojimai, teigia diplomatai.

Sprendimas uždrausti baltarusiškų kalio trąšų eksportą per ES paveiktų įmones, susijusias su Baltarusijos „Belaruskalij“ produktų eksportu per Klaipėdos uostą. Lietuvos įmonių nuostoliai dėl tokio sprendimo siektų dešimtis milijonų eurų per metus.

Sektorinės sankcijos svarstomos po gegužę įvykusio incidento, kai Baltarusija į Minską nukreipė reisu Atėnai-Vilnius skridusį lėktuvą ir sulaikė opozicijos tinklaraštininką Ramaną Pratasevičių bei jo merginą Sofiją Sapegą.

Užsienio reikalų taryba taip pat tvirtins ketvirtąjį ES sankcijų paketą Baltarusijai.

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, G. Landsbergis taryboje kels ir migrantų, neteisėtai kertančių Baltarusijos ir Lietuvos sieną, klausimą.

„Represijos Baltarusijoje tik auga, Lukašenka tęsi savo pažadą užtvindyti Lietuvą migrantais, kelsiu šiuos klausimus. Labai tikiuosi, kad jau netrukus ES skelbs tikslines sektorines sankcijas Baltarusijos ekonominiams sektoriams, iš kurių Minsko režimas pelnosi labiausiai“, – pranešime teigė ministras.

Prieš prasidedant Užsienio reikalų tarybai, ES valstybių narių užsienio reikalų ministrai susitiks su Baltarusijos opozicijos lydere Sviatlana Cichanouskaja.

Be to, ES šalių užsienio reikalų ministrai taip pat aptars santykius su Rusija, situaciją Artimuosiuose Rytuose.

Jie su Irako kolega Fuadu Husseinu taip pat aptars saugumo situaciją Irake, šių metų spalio mėnesį vyksiančius rinkimus bei kritiškai svarbių šalies ateičiai reformų įgyvendinimą.

Ministras G. Landsbergis su ministru F. Husseinu susitiks ir dvišaliam pokalbiui.