Darbo partijos atstovas A. Gedvilas tikino, jog jo neįtikino Vyriausybės vadovės atsakymai į klausimus.

Plačiau apie ministrės pirmininkės I. Šimonytės atsakymus į opozicijos klausimus skaitykite čia.

„Premjere, jūs bandėte atsakyti dėl veiksmų derinimo su ES, tačiau man, kaip sekančiam komunikaciją viešoje erdvėje, įtikinimai nenuskambėjo. Todėl drįstu priminti, kad Lietuva nėra UAB, ir jūs su ministru – nesate akcininkai priiminėti tokius sprendimus, kurie kelia karo grėsmę mūsų šaliai“, – sakė politikas.

Tęsdamas klausimas A. Gedvilas teigė, jog tai ne baltarusiškų trąšų klausimas, ar ne konfliktas su Kinija.

„Nors koks jums skirtumas, kai visą gyvenimą dirbate viešajame sektoriuje. Jūs drįstate teigti, kad jokia Kaliningrado blokada nevyksta, bet kuris konkrečiai sankcijų punktas nurodo tranzito draudimo iš Rusijos į Rusiją? Kas konkrečiai atsakingas už šį priimtą sprendimą?“ – klausė Darbo partijos atstovas, reikalaudamas ministrės pirmininkės konkrečiai įvardinti asmens pavardę.

„Jeigu neįvardinsite pavardžių – galite neatsakyti. Ar jūs tautą beraščiais laikote? Priminsiu, kad jūsų, kaip ir šalies vadovo pareiga – užtikrinti taiką Lietuvoje. O ne kurstyti karą. Kas buvo padaryta, kad šalies piliečiai miegotų ramiai? O gal tikrai laukiama, kol jaunus Lietuvos vyrus šaudys Rusijos kariai, o žmonas prievartaus vaikų akivaizdoje? Bepigu, kai nei to, nei kito neturi“, – klausimą ministrei pirmininkei užbaigė politikas.

Vyriausybės vadovė I. Šimonytė teigė, jog į klausimus, „kuriuos galima suformatuoti kaip klausimus“ bus atsakyta raštu.

„O daugiau visa kitą aš laikau tiesiog kliedesiu. Nes tai, kuo jūs mane kaltinate yra tobuliausia Rusijos propaganda, niekaip kitaip šito pakomentuoti negaliu“, – sakė I. Šimonytė.

„Jūsų insinuacijų, sakykime taip mandagiai, aš nekometuosiu“, – teigė Vyriausybės vadovė.

Po šio klausimo į parlamentarus kreipėsi užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Pastarasis kritikavo Darbo partijos atstovo A. Gedvilo užduotą klausimą premjerei I. Šimonytei.

„Norėčiau kreiptis į opozicijos atstovas, kaip kolega Seimo narys. Ir norėčiau paprašyti jūsų vertinimo. Tai, kad jūsų pusės atstovas ponas Gedvilas dažnai pašneka, pavadinkime – antivalstybiškai, ar keistai. Tas jau yra įprasta ir nė viena Vyriausybės valanda ar pusvalandis nepraeina be to. Bet tai, ką mes girdėjome, neturėtų praeiti be įvertinimo.

Aš galiu įvertinti, kad buvo nepagarbu, kad tai žemina žmogų, į kurį jis kreipėsi ne kaip į politiką, ar vieną iš valstybės vadovų – bet tiesiog kaip asmenį. Tai nėra teisinga. Kadangi aš esu iš valdančiosios daugumos – mano vertinimas galėtų būti traktuojamas kaip subjektyvus. Jūs esate šios pusės atstovai, todėl vertinčiau ir jūsų pasisakymą ir apgailestavimą, kad tenka dalintis šia Seimo salės puse su ponu Gedvilu“, – sakė užsienio reikalų ministras G. Landsbergis.



Sureagavo ir Seimo vadovė

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė–Nielsen feisbuke rašė, jog A. Gedvilas peržengė ribas, todėl ji kreipsis į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.

„Aidas Gedvilas savo replika premjerei Ingridai Šimonytei peržengė visas padorumo ribas, sugebėjęs savo klausimą užbaigti užuomina apie premjerės asmeninį gyvenimą. Dalis Seimo narių pastarosiomis dienomis, atrodo, pradėjo varžytis, kas pasakys ką nors aštriau ir labiau žeidžiančio, labiau seksistiško“, – rašė ji.

Seimo vadovė priminė, jog anksčiau „pasižymėjo“ Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovas Dainius Gaižauskas, dėl jo buvo kreiptasi į Etikos ir procedūrų komisiją.

„Šiandien dėl savo replikos ten pat turėtų keliauti ir Aidas Gedvilas. Man tikrai labai nuoširdžiai apmaudu, kad kai kurie politikai vis dar negeba oponuoti, kritikuoti ar argumentuoti neliesdami oponento lyties, amžiaus ar šeimyninės padėties ir asmeninio gyvenimo. Deja, populizmo dividendų siekiantys Seimo nariai, atrodo, nutarė padorumo ribas nustumti kuo toliau. Jau pasitelkdami ir asmeninius įžeidinėjimus“, – socialiniame tinkle rašė V. Čmilytė–Nielsen.

„Paprastai „ad hominem“ argumentai ir seksistinės užuominos bei juokeliai naudojami tada, kai žmogus nepasitiki savo kompetencija, supranta, kad neturi reikalingos informacijos arba tiesiog negeba jos suprasti. Tada jis renkasi asmenis įžeidžiančią taktiką“, – rašė ji.

Seimo pirmininkė feisbuke asmeniškai kreipėsi į politiką.

„Aidai Gedvilai, šiandien jūs savo pareiškimu įsirašėte į politikų gretas, Seimo salėje sugebėjusius politikos kultūrą pažeminti iki ribos, žemiau kurios yra tik atviri keiksmažodžiai ir muštynės. Prisiminkite tai kitą kartą ruošdamas replikas dėl smunkančios Seimo reputacijos. Kreipsiuosi į Etikos ir procedūrų komisiją. Seimas ne vieta chamams ir jų norimai įdiegti tarpuvartės kultūrai“, – rašė ji.