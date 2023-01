„Mes visada pasižymėjome labai blaiviu požiūriu dėl grėsmių iš Rytų ir dėl pagalbos mūsų draugams, Rytų partnerystės šalims. Dabar man aišku, kad šis sustiprintas bendradarbiavimas, ši aplinka, kurią kuriame, yra naujos Europos saugumo architektūros gimimas. Kur, jeigu ne čia, jeigu ne Baltijos regione, jeigu ne Rytiniame flange, ne Ukrainoje – kur daugiau būtų įforminta Europos saugumo ateitis“, – antradienį Rygoje vykusios bendros užsienio reikalų ministrų spaudos konferencijos metu teigė G. Landsbergis.

Ministrų pasirašytame susitarime akcentuojama, kad regiono šalys turi bendrą viziją dėl to, kaip reikėtų atgrasyti ir apsisaugoti nuo geopolitinių grėsmių. Be to, politikai pabrėžė, kad labai svarbu toliau teikti Ukrainai politinę, karinę, finansinę paramą ir humanitarinę pagalbą.

„Kai karas Ukrainoje bus laimėtas, mes privalėsime nuspręsti, kaip mes apginsime Ukrainą, kaip jai padėsime save apginti, kaip užtikrinsime, kad tai, kas nutiko pernai vasario 24-ąją, nepasikartotų“, – nurodė ministras.

„Todėl labai gerai, kad mes galime susirinkti ir diskutuoti ne tik praktinius aspektus, bet ir apie ateities kelią. Pasirūpinsiu, kad mūsų regionas yra saugesnis ir labiau apginamas nuo to, ką mes matome Ukrainoje“, – pažymėjo G. Landsbergis.

ELTA primena, kad antradienį Rygoje kartu su Latvijos, Estijos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrais G. Landsbergis pasirašė deklaraciją dėl bendradarbiavimo stiprinimo regione.

„Dėl bendros praeities mes panašiai suprantame galimas grėsmes ir esame pasiryžę stiprinti savo saugumą bei saugoti savo nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Per pastaruosius dešimtmečius užmezgėme glaudų ir sėkmingą bendradarbiavimą, grindžiamą bendraminčių požiūriu į daugelį regioninės ir tarptautinės darbotvarkės klausimų, ypač užsienio ir saugumo politikos, energetinės nepriklausomybės, susisiekimo ir transporto infrastruktūros“, – rašoma ministrų deklaracijoje.