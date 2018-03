Jis siūlo į antradienio darbotvarkę įtraukti projektus dėl pirmalaikių parlamento rinkimų, pradėti apkaltą Socialdemokratų darbo frakcijos atstovui Artūrui Skardžiui, pradėti nepasitikėjimo procedūrą Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininke Laura Matjošaityte, dėl apkaltų įvesti atvirą balsavimą. „Aš išdėsčiau savo įsivaizdavimą, ką galima daryti susidariusioje situacijoje. Mano pasiūlymas paprastas – registruojame keturis projektus: dėl išankstinių rinkimų, pradedame apkaltą A. Skardžiui, sudarome komisiją, teikiame nepasitikėjimą VRK pirmininke bei tuo pačiu statuto pataisas dėl atvirų balsavimų“, – po susitikimo su Seimo pirmininku žurnalistams sakė G. Landsbergis. Susiję straipsniai: Karbauskis: Pranckietis turi pasitikėjimą, dėl valdančiųjų jam ne gėda Pranckietis: niekas neragina manęs atsistatydinti „Nuo to pradedame, ir jei Seimas subalsuoja už visus keturis, kažkoks kelias pirmyn atsiranda“, – sakė G. Landsbergis. Anot jo, jei nebus pritarta tokiam siūlymui, sklandus parlamento darbas nebeįmanomas. G. Landsbergis sakė Seimo pirmininkui tik pristatęs savo siūlymus, jokių pažadų neišgirdęs. Parlamento vadovas V. Pranckietis po to žurnalistams sakė, kad konservatorių siūlymai bus įtraukti į darbotvarkę. Klausimas dėl pirmalaikių rinkimų – privalomai, nes yra surinkti reikalingi parašai. Pasak parlamento vadovo, bus balsuojama ir dėl apkaltos A. Skardžiui, jis asmeniškai balsuos už komisijos sudarymą. Už apkaltos komisijos sudarymą ketina balsuoti ir Seimo pirmoji vicepirmininkė Rima Baškienė. „Tokiam nutarimui reikia pritarti ir visas procedūras praeiti. Konstitucinis Teismas, o prieš tai Seimo komisija išanalizuos viską, išsiaiškins. Stabdyti tokio proceso tikrai nereikia. Aš būsiu už, kad būtų išsiaiškinta iki galo, jokių šešėlių neturi būti“, – penktadienį žurnalistams sakė R. Baškienė.











