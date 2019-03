Pirmadienio rytą spaudos konferencijoje jis pasidžiaugė, kad TS–LKD iškovojo daugiausia mandatų savivaldybių tarybose tarp partijų ir nusileido tik visuomeniniams komitetams. „Vadiname vakar vykusius rinkimus kuklia pergale (...). Nuo 2015 metų mes turime daugiau mandatų, esame pirmieji tarp partijų“, – teigė G. Lansbergis. „Prisistatėme kaip žmonių partija prieš savivaldos rinkimus, manau, kad tą pavyko įtvirtinti, nes palaikymo sulaukėme visoje Lietuvoje“, – sakė jis. Jis taip pat teigiamai vertino, kad pozicijas išlaikė esami TS–LKD merai. „Valdantieji turi 303 mandatus, tai čia turiu galvoje su tomis frakcijomis, kurios remia, pavyzdžiui, Lietuvos lenkų rinkimų akcija. O opozicinės frakcijos, liberalai, TS-LKD ir socialdemokratai gavo 675 mandatus. Jeigu mes tai traktuotume kaip egzaminą, kaip tam tikrą pasiruošimą būsimiems rinkimams, opozicija dvigubai lenkia valdančiuosius. Žinoma, su rezervacijomis žiūrime į šį pasvarstymą, bet kadangi skirtumas yra toks didelis, daugiau negu dvigubai, gali būti, kad tai yra tam tikra tendencija. Vis dėlto valdančiųjų politika nėra taip priimtina“ , – teigė G. Landsbergis. Susiję straipsniai: Įvertino „valstiečių“ pasirodymą rinkimuose: palaikymas Lietuvoje mažėja Tiesioginiai merų rinkimai: graudžios pergalės ir laukianti žūtbūtinė kova Rinkimų štabo vadovas Andrius Vyšniauskas tikisi, kad partija po antrojo turo turės daugiau merų, nei iki šiol. Sekmadienį vykusiuose savivaldos ir merų rinkimuose trys konservatorių merai išrinkti pirmajame ture, dar 15 susirungs su varžovais antrajame. Pagal savivaldybių tarybose gautų mandatų skaičių, TS–LKD šiuose rinkimuose yra antri po rinkimų komitetų. Prieš ketverius metus į merus buvo išrinkti 11 TS-LKD atstovų, 4 jų – pirmajame ture. Partija tuomet gavo 253 mandatus tarybose. Matijošaičio pergalė Kaune demokratijai nėra į naudą Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis, sveikindamas antrą kartą Kauno meru išrinktą Visvaldą Matijošaitį, sako, kad tai demokratijai nėra į naudą. „Galima pasveikinti poną Matijošaitį, pergalė tikrai yra įspūdinga. Tačiau demokratinėse valstybėse retai pasitaiko tokio pobūdžio laimėjimų“, - sakė G. Landsbergis pirmadienį vykstančioje konferencijoje rinkimų rezultatams apžvelgti. Politiko teigimu, dėl to, kad V. Matijošaitis triuškinamai laimėjo mero rinkimus, o jo vadovaujamas visuomeninis komitetas - didesnę dalį mandatų taryboje demokratijai yra ne į naudą. „Nesu įsitikinęs dėl bendros politikos situacijos Kaune. Aš nemanau, kad yra labai daug kuo džiaugtis ne tik dėl Tėvynės sąjungos rezultato, bet apskritai, kad kitoms politinėms partijoms Kaune nebėra vietos. (...) Demokratijai tai nėra į naudą. Kažkokios papildomos nuomonės, kažkokio papildomo atstovavimo trūks“, - teigė G. Landsbergis. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) suskaičiavus duomenis iš visų apylinkių, už V. Matijošaitį balsavo 79,59 proc. rinkėjų. Antroje vietoje mero rinkimuose liko konservatorė Jurgita Šiugždinienė (12,68 proc. suskaičiuotų balsų). V. Matijošaičio visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ miesto taryboje taip pat iškovojo didžiąją daugumą mandatų.

