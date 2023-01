„Putinas tikina norįs derėtis ne dėl to, kad yra dosnus, o dėl to, kad pralaimi. Mes turime didinti spaudimą, o ne siekti paliaubų“, – penktadienį savo „Twitter“ paskyroje rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Penktadienį 11 val. Lietuvos laiku Ukrainoje turėjo įsigalioti laikinos vienašalės Rusijos paliaubos, kurias per stačiatikių Kalėdas įsakė paskelbti Vladimiras Putinas. Jis įsakė 36 valandoms nutraukti kovos veiksmus per stačiatikių Kalėdas, prieš tai pranešus apie didžiausią per visą karą Maskvos patirtą aukų skaičių ir Ukrainos sąjungininkėms pažadėjus atsiųsti Kyjivui šarvuočių bei antrąją oro gynybos sistemą „Patriot“.

Ukraina paliaubas atmetė kaip tuščius Rusijos žodžius – manoma, kad Rusija siekia laimėti sau laiko, kad galėtų pergrupuoti savo pajėgas.

Netrukus, kai turėjo įsigalioti Rusijos skelbiama pauzė, vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnų pranešė, kad Maskvos pajėgos smogė pietiniam Chersono miestui, per ataką žuvo ir buvo sužeisti keli žmonės.

Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka pranešė apie mažiausiai keturis sprogimus. „Ir jie dar kalba apie paliaubas. Štai su kuo mes kariaujame", – sakė jis, bet nepatikslino, ar smūgiai suduoti prieš ar po tos valandos, kai turėjo įsigalioti vienašališkos paliaubos.

Abi šalys švenčia stačiatikių Kalėdas, Rusijos lyderio įsakymas paskelbtas po Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdoganao ir Rusijos stačiatikių patriarcho Kirilo, karšto V. Putino šalininko, remiančio jo karą Ukrainoje, raginimų nutraukti ugnį.