Landsbergis: visi scenarijai yra Putino rankose

Laidos pradžioje paklausus, koks realiausias Baltarusijos ateities scenarijus, V. Landsbergis sakė, kad viskas bus taip, kaip pasakys Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

„Visi scenarijai yra Putino rankose. Ką Putinas pasirinks, taip ir bus. Pamatysime. Gal dar palaikys Lukašenką, kol Vakarai leisis kvailinami. Vakarai visą laiką kvailinami, neva yra kažkoks Lukašenka. Nėra Lukašenkos, yra Putino cholopas, Putino cholopas Minske, kuris daro tai, kas jam nurodoma arba leidžiama iki tos ribos, iki kurios leidžiama. Nežinau, ar būtų leidžiama numušti lėktuvą, bet grasinti ir prievartauti skrendantį keleivinį lėktuvą leidžiama, ir ne tik Lukašenka neatsako, čia faktiškai Putino atsakomybė yra, juk lėktuvai kariniai, kurie saugo pasienį, yra Putino, yra sutartis, pagal kurią Baltarusijos sieną saugo Rusija. Taigi tie malūnsparniai yra Rusijos. Visi apsimeta kažkokiu vaikų darželiu, nes nepatogu paminėti poną Putiną“, – sako V. Landsbergis.

Paklausus, kiek realūs yra planai dėl jungtinės Rusijos ir Baltarusijos valstybės, V. Landsbergis tikina, kad šiuo metu viskas vyksta labai greitai.

„Lukašenka yra ten įklimpęs, kažkada pasirašęs kokį popiergalį. Iš tikrųjų tie popiergaliai neturi jokios teisinės galios, bet tokiems viršininkams kaip Putinas juridinė galia neturi jokios reikšmės, svarbu jėga ir faktas. Kai bus nutarta, kad politinių nepatogumų ir politinių nuostolių mažiau negu naudos, tada ir pasiims, padarys kokią nors pusiau guberniją, gal dar vadins Baltarusija. Apskritai viskas vyksta labai greitai“, – kalba profesorius.

Kaip laidoje sako V. Landsbergis, kol kas baltarusiai dar neparodė, kad yra nusiteikę kovoti už nepriklausomybę.

„Bet kas yra Baltarusijos visuomenė ir kas gali pasakyti jos nuomonę? Remiantis apklausomis, jeigu jos patikimos, o gal ir patikimos, tai Baltarusijos visuomenė nėra nusiteikusi kovoti už nepriklausomybę. Visą laiką tik kalbama, kad Lukašenka nėra pakankamai geras, geriau pakeisti jį kokiu nors „šukalenka“, – sako V. Landsbergis.

Rusija bando priartėti prie Baltijos šalių

Paklausus, ar Putino planas gali būti toks, kad per Baltarusiją būtų bandoma priartėti prie Baltijos šalių, profesorius V. Landsbergis tuo net neabejoja.

„Tai be abejo. Per Baltarusiją bus imamos Baltijos šalys. Viena vertus, Lietuva per Astravo bombą yra šantažuojama, ir jau Lukašenka prasitarė, kad erdvę reikia saugoti, nes gali teroristai užpulti Astravą. Baltarusija užsidarė, bet ji dar pritrauks bazių, kariuomenės prie tos sienos, kad gintųsi nuo Lietuvos teroristų. Jie juk viską daro pagal senus modelius, atidirbtus jau kažin kada Maskvoje. Jie patys yra teroristai, bet sudarinėja teroristų sąrašus, ir štai toks Pratasevičius yra teroristų sąraše, ką su juo daryti, reikia jį teisti ir gal bausti mirtimi – ten visiška savivalė ir tokia teroro valstybė, kur nebūtų ką kalbėti. Nėra tos valstybės, yra dvi suklijuotos valstybės, ir viršininkas sėdi Maskvoje“, – sako V. Landsbergis.

Profesorius laidoje taip pat įvardijo, kokių grėsmių mato Lietuvai.

„Lietuvai matau grėsmę išsigąsti. Išsigąsti ir pradėti klausyti tų, kurie sako, kad reikia prisitaikyti, nereikia nieko erzinti. Jeigu Rusija ko nors reikalauja, o gal pareikalaus, kad tie amerikiečių lėktuvai į Zoknius neatskristų, nes Rusijai tai kelia didžiulį pavojų. Prasidės šie dalykai ir aš bijau, kad gali būti svarstomi, ypač jeigu amerikiečiai su tuo sutiks, o kokie dabar bus rezultatai Bideno susitikimo su Rusija – visiškai neaišku, ir kam buvo reikalingas toks susitikimas. Amerikai jo nereikia. Putinui reikia, bet jie taip „suorkestravo“, kad Bidenas siūlo ir kviečia. Žinoma, tas bus aiškiai suvokiama kaip atsiprašymas. Kad ten sėdi galvažudys, o tu dabar nori su juo draugiškai kalbėtis. Tai reiškia, kad jis iš tikrųjų nėra galvažudys, ir tu sutinki, jis tau lygus visais atžvilgiais. Aš manau, Bidenas turi peržiūrėti savo patarėjų sąrašą, kas jam pataria tokius dalykus. Čia aiškiai Putino naudai padaryta“, – sako V. Landsbergis.

Pasiteiravus, ar visgi nereikėtų peržiūrėti gynybos ir nacionalinio saugumo interesų, profesorius V. Landsbergis tikino, kad tai yra svarbu.

„Pirmiausia, Rusija ten yra ir dabar [Baltarusijoje – Delfi], tai – tik pavadinimo klausimas. O nuo ko reikia gintis ir ką reikia saugoti, tai saugoti reikia savo žmones. Juk paskelbti nuosprendžiai, kaltinimai Lietuvos teisininkams, kurie išdrįso teisti Rusijos piliečius už Sausio 13-osios žudynes. Jiems paskelbtas nuosprendis; pavyzdžiui, jeigu pagrobia, nusitempia kažkur ir ten teisia Lietuvos teisininkus, galima tik įsivaizduoti, koks yra tų teisininkų likimas, kaip ir Pratasevičiaus su jo mergaite. Ką su jais daro, niekas nežino, ir tai leidžiama, nes negalima kištis, o į ką negalima kištis? Į žmogiškumo klausimus. Seniai buvo pasakyta, kad čia nėra ribų, už kurių suverenitetas saugo tironą. Tironas yra tironas. Nusiiminėti prieš jį kepurę ir atsiprašinėti, kad mes leisime sau reikšti susirūpinimą? Tai yra vaikų darželis“, – sako V. Landsbergis.

Paklausus, ar gali Putinas dėl kokių nors priežasčių paaukoti Lukašenką, profesorius sako, kad tokią kortą Putinas taip pat gali turėti.

„Gali. Lukašenka yra atsarginė korta, kad staiga Putinas pasidarytų labai geras, sankcijos būtų panaikintos už karą Ukrainoje, už bet ką. Gal net pareikalaus, kad jokių amerikiečių nebūtų Baltijos šalyse. Visko gali pareikalauti, jeigu yra minkšta medžiaga, kuri pasiduoda“, – sako V. Landsbergis.

Visada yra išeitis. Reikia būti pasirengusiems gintis, Ukraina taip pat turi būti pasirengusi gintis viena, neateis Amerika jos ginti, jau, matyt, dėl to yra susitarta, o gal ta kaina buvo, kad amerikiečiai nebetruko ir pritaria „Nord Stream“. Juk jau tai yra įvykę ir kai kurie kolegos svarsto: jeigu Putinas nepuola Kijevo tiesiai ir ne visai patraukia kariuomenę, bet šiek tiek, ką jis už tai gavo? Ir štai iš karto „Nord Stream“ yra geras, jau mes nebesipriešiname. Gal čia ir yra ta kaina, bet jeigu galima gauti tokių nuolaidų, kurios keičia Amerikos valstybinę politiką, tai įtvirtinama ir kongreso, ir buvusio prezidento dekretais, vadinasi, galima daug ką atiduoti“, – sako profesorius.

Anot jo, labai svarbių ženklų matome ir iš artėjančio Putino bei Bideno susitikimo.

„Manau, kad komunikacija privalo būti labai aiški, reikia suvokti, jog turime reikalą su didžiuoju terorizmu ir teroristiniu režimu Maskvoje, o Minskas yra tik filialas, bet per jį galima patikrinti. Štai ir galėtų būti patikrinimas šis Bideno ir Putino susitikimas, jeigu per jį būtų išreikštas pageidavimas, kad būtų paleisti teroristų pagrobti žmonės, būtų pasmerktas tas veiksmas, ir jei būtų pasakyta, kad čia ne mūsų veiksmas“, – tikina jis.

Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas © Stopkadras

Kaip prieš kelias dienas laidoje sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, šiuo metu nesaugu visiems, kurie atsiduria Baltarusijoje, ne tik opozicionieriams, radusiems prieglobstį Lietuvoje.

„Visko gali būti. Žinoma, turi būti pasirinkimas. Gal VSD yra pasirengusi, gal turi specialių įgaliojimų, papildomų resursų saugoti žmones. O kaip saugomas pasienis – visur labai apleisti dalykai, gal nesitikėjo, kad terorizmas taip progresuos, bet jis progresuoja, nes Lukašenka gal nemato kito kelio arba nesugalvoja. Čia jam paprasčiausia – duok per galvą, ir bus gerai“, – sako profesorius.

Anot profesoriaus, Putinas turi slaptą kortą ir, jeigu tik panorės, panaudos ją prieš Lukašenką.

„Jiems [R. Pratasevičiui ir S. Sapegai – Delfi] dabar irgi gali sakyti: tai kodėl skridot? Todėl, kad, kaip paprastai sakoma, niekas neįsivaizdavo, jog jie gali žengti per tą liniją. Jie žengs per bet kokią liniją, jeigu nutars, kad tai naudinga, reikalinga, efektą duoda. Efektas yra. Manau, kad labai žalingas Baltarusijai, kaip šaliai, kaip žmonėms, bet kažin ar tai žalinga Lukašenkai, kol Putinas nenori jo „nuimti“. Jeigu norėtų, tai, žinoma, panaudotų prieš jį. Sakytų: štai, koks Lukašenka, ką jis padarė, o aš nieko nežinojau, dabar jau jo atsisakau. Jis gali laikyti tokią kortą kišenėje“, – tikina V. Landsbergis.