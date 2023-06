Landsbergis: laikas Ukrainos pergalei yra dabar

„100 metų lietuviai gyveno ant žiaurios Maskvos banditokratijos ribos, žinodami, kad tik laiko klausimas iki kito chaotiško sprogimo“, – tviteryje rašė ministras.

Jis akcentavo, kad „mes nesiblaškome ir chaoso metu matome aiškiai.“

„Tikslas, kaip visada, yra pergalė ir teisingumas Ukrainai. Laikas yra dabar“, – pridūrė G. Landsbergis.

For 100 years Lithuanians have lived on the edge of Moscow's brutal banditocracy, knowing it's only a matter of time before the next chaotic implosion. We are not distracted. We see clearly in the chaos. The goal, as ever, is victory and justice for Ukraine. The time is now.