Landsbergis kritiškas siūlymams normalizuoti santykius su Pekinu

„Jam esmė yra taika, kad per jo kadenciją nebūtų jokių karų. Ir jis vadovaujasi Reigano „taika per galią“ koncepcija. Kad mes būsime tokie galingi, kad priešas nebandys mūsų sutrikdyti. Jeigu mes susitariame su priešu laikinai, tai gerai, jeigu kažkas tik bus pažeista – gaus per nagus“, – pabrėžė L. Kasčiūnas.