Landsbergis ir Kuleba telefonu aptarė veiksmus dėl griežtesnių ES sankcijų Rusijai

Apie pokalbį su Gabrieliumi Landsbergiu sekmadienio vakarą per „Twitter“ paskelbė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

„Suderinome žingsnius dėl papildomų griežtų ES sankcijų Rusijai įvedimo, kad būtų sustabdyta jos barbariška agresija prieš Ukrainą ir karo nusikaltimai prieš ukrainiečius. Esu dėkingas Lietuvai už buvimą kartu su Ukraina ir paramos didinimą“, – teigė D. Kuleba.

Call with my Lithuanian friend @GLandsbergis. We coordinated steps to impose additional severe EU sanctions on Russia to stop its barbaric aggression against Ukraine and war crimes against Ukrainians. Grateful to Lithuania for standing by Ukraine and stepping up support.