„Yra vilties postūmiams. Esame pateikę ir atominės energetikos paketą, modifikuotą nežinau kiek kartų, tikimasi yra ir dėl deimantų, ir dėl dar kai kurių reikšmingesnių nuostatų įtraukimo, bet kaip ir anksčiau, ar tai bus pasiekta, pasakyti yra anksti“, – antradienį Seime žurnalistams teigė G. Landsbergis.

Jis neslėpė, kad derybos dėl naujų sankcijų Maskvai yra itin sudėtingos.

„Labai (sudėtingos derybos – ELTA)“, – pažymėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

ELTA primena, kad ES rengia dvyliktąjį sankcijų Rusijai paketą. Keli aukšti Bendrijos pareigūnai spalio pabaigoje Briuselyje sakė, kad, be kita ko, norima apriboti prekybą deimantais iš Rusijos. Be to, gali būti įvestas aliuminio importo draudimas bei eksporto suvaržymai kitoms prekėms, kurios gali būti naudojamos ne tik civiliniais, bet ir kariniais tikslais.

Iki šiol paskutinis sankcijų Rusijai paketas įsigaliojo birželį. Jis apėmė baudžiamąsias priemones dar daugiau asmenų ir organizacijų, remiančių Rusijos invaziją į Ukrainą bei instrumentą, draudžiantį apeiti jau galiojančias sankcijas.

Jau kurį laiką, be kita ko, taikomas plataus masto draudimas importuoti žalią naftą, anglį, plieną, auksą ir prabangos prekes, taip pat baudžiamosios priemonės bankams ir finansų institucijoms. Asmenų ir juridinių asmenų, kuriems dėl karo Ukrainoje taikomos sankcijos, sąraše šiuo metu jau yra apie 1,8 tūkst. įrašų.