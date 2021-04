„EVT tvarka kol kas nėra keičiama, tiesiog ji nėra niekaip reglamentuota. Klausimas, turbūt jūs sutiktumėte su manimi, kad tokios svarbos dalykai turi būti kaip nors teisiškai reglamentuojami, kad tai nebūtų kažkoks „Muzikinių kėdžių“ klausimas: kas pirmas atsisėdo, tas ant tos kėdės ir sėdės“, – žurnalistams penktadienį sakė G. Landsbergis.

„Tai turi būti ar įstatymu, ar Vyriausybės nutarimais, ar kitaip kažkaip reglamentuojami dalykai. Visa kita yra vykstanti diskusija“, – kalbėjo jis.

Klausimą, kas Lietuvai turėtų atstovauti EVT, ėmė kelti valdantieji Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, laimėję Seimo rinkimus.

Jie svarsto priimti įstatymą, kuris numatytų, kad Lietuvai EVT atstovautų ne prezidentas, o ministras pirmininkas.

Iniciatoriai teigia, kad per viršūnių susitikimus svarstomi klausimai daugiausia susiję su Vyriausybės kompetencija. Taip pat nėra galimybių užtikrinti, kad dalyvaudamas EVT prezidentas laikytųsi Seimo ir Vyriausybės patvirtinto mandato, be to, prezidentas nedalyvauja europinių partijų veikloje.

Šios iniciatyvos kritikai teigia, kad konservatoriai taiko dvigubus standartus, nes jų remiamai prezidentei Daliai Grybauskaitei patys užleido vietą EVT ir niekada iki šiol nekėlė šio klausimo.

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ketina ir toliau atstovauti Lietuvai visuose viršūnių susitikimuose.

Penktadienį paskelbtos BNS užsakymu „Vilmorus“ atliktos apklausos duomenimis, 56,1 proc. respondentų mano, kad Lietuvai EVT ir toliau turėtų atstovauti šalies vadovas G. Nausėda, 18,6 proc. žmonių teigė, kad šią atsakomybę turėtų perimti ministrė pirmininkė I. Šimonytė, o 25,3 proc. apklaustųjų nurodė neturintys nuomonės.