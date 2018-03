„Jaučiuosi geriau, bandysiu gyventi laisvėje“, – paklaustas apie savijautą V. Landsbergis sakė pirmadienio vakarą transliuojamai LRT laidai „Forumas“ iš Santaros klinikų. „Aš manau, kad rytoj–poryt“, – į klausimą, kada bus išleistas iš ligoninės, atsakė V. Landsbergis Buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis Santaros klinikose dėl gripo komplikacijų gydomas nuo vasario vidurio. Dėl ligos pirmasis faktinis atkurtos Lietuvos vadovas praleido Lietuvos šimtmečio renginius Vasario 16-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dieną Kovo 11-ąją, tačiau minėjimams perdavė savo pasisakymus.

