„Kinija nesistengia padėti Rusijai ar kam nors kitam. Kinija tik padeda Kinijai. Xi bando sukurti alternatyvą „Pax Americana“, perskirstydamas kuo daugiau šalių pagal naują tvarką: „Pax Sinica“, – tviteryje rašė G. Landsbergis.

Vis dėlto toks Pekino siekiamas pasaulinis modelis, jo teigimu, būtų peremtas visai kitokia tvarka nei yra dabar.

„Kinijos modelis remiasi dominavimu, o ne derybomis. „Pax Sinica“ nariai gauna Kinijos pagalbą be apsunkinančių žmogaus teisių reikalavimų, tačiau galiausiai patenka į pinkles, kurios užtikrina, kad centras visada laimi. Pax Cynica, ne kitaip“, – pabrėžė ministras.

Kinija, pasak G. Landsbergio, nusprendė, kad dabar – pats tinkamiausias laikas demonstruoti savo galią visam pasauliui.

„Vadinamasis taikos pasiūlymas Ukrainai, tarpininkavimas tarp Saudo Arabijos ir Irano yra tik pradžia. Dabar negalime tikėtis pakeisti Kinijos kursą ją įtikinėjant.

Turėtume prisiminti, kad bandymai sutramdyti Rusiją siūlant ekonominę partnerystę žlugo. Putiną mūsų lankstumas iš tikrųjų paskatino, o ne įtikino. Panaši taktika padrąsintų ir Kiniją. Nedarykime tos pačios klaidos du kartus“, – akcentavo jis.

Vis dėlto, kaip tęsė ministras, „Pax Sinica“ patrauklumą Vakarai gali sumažinti, stiprindami jau egzistuojančią taisyklėmis pagrįstą tvarką ir užtikrindami, kad ji išliktų teisingiausia ir patikimiausia daugumai pasaulio šalių.

„Svarstyti apie rizikų mažinimą veikiant įprastai nėra išeitis. Tikrai esame išmokę, kad didėjanti priklausomybė nuo totalitarinių valstybių mus silpnina, nes atsisakome principų, kurie padarė mus stiprius“, – rašė G. Landsbergis.

„Turime nusiteikti rimtai. Rizikos mažinimas yra labai reikalingas greitas sprendimas, tačiau taip pat turime būti pasiruošę tam, kas gali sekti po to. Mes apgailėtinai nepasiruošę galimybei, kad Xi trajektorija galiausiai nepaliks kito pasirinkimo, kaip tik atsisieti“, – tęsė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Jo teigimu, apginti Ukrainą yra geriausias būdas parodyti potencialiems Pekino sąjungininkams, kad Vakarai visada gins „taisyklėmis pagrįstą tvarką, kuri užtikrina stabilumą, taigi ir gerovę.“

„Norėdami išlaikyti taisyklėmis pagrįstą tvarką, turėsime apsvarstyti tarptautinių politinių, prekybos ir finansų institucijų pertvarką. Jei pertvarkyti negalima, turime apsvarstyti naujų struktūrų kūrimą.

Galiausiai turime labai aiškiai demonstruoti, kad, jei Kinija bandys pažeisti taisyklėmis pagrįstą tarptautinę tvarką, turės rimtų pasekmių. Tai negali būti tuščios kalbos. Turime būti gerai pasiruošę, kur visa tai gali mus nuvesti“, – pridūrė G. Landsbergis.

China is not trying to help Russia, or anybody else. China only helps China. Xi is trying to create an alternative to Pax Americana, realigning as many countries as possible under a new order: Pax Sinica. This what this means: 🧵