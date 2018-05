Kalėjimų departamentas pranešė, kad patikrinimo darbo grupę sudaro 18 jo darbuotojų iš įvairių struktūrinių padalinių. Patikrinimas bus baigtas gegužės 31 dieną, jo išvados bus teikiamos teisingumo ministrui ir Kalėjimų departamento direktoriui. Iki 2016 metų vasaros Laisvės atėmimo vietų ligoninė veikė Vilniuje, prie pat Lukiškių tardymo izoliatoriaus. Tuomet ji buvo iškelta į Pravieniškes, buvusių Pravieniškių pataisos ir gydymo namų teritoriją.

