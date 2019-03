Tuo metu Lietuva, palyginus su ankstesniais metais, sąraše pakilo aštuoniomis pozicijomis – į 42-ąją vietą. „Pasaulio laimės indeksas“ (World Happiness Report), nuo 2012 metų skelbiamas Jungtinių Tautų darniosios plėtros sprendinių tinklo (U.N. Sustainable Development Solutions Network), vertina 156 šalis pagal tai, kiek laimingi jaučiasi jų gyventojai. Sąrašas sudaromas remiantis įvairiais veiksniais: vienam gyventojui tenkančia BVP dalimi, duomenimis apie gyventojų sveikatą ir medicinos prieinamumą, socialines pašalpas, pilietines laisves ir korupcijos paplitimą. Trečiadienį paskelbtas indeksas rodo, kad kitoms Šiaurės šalims irgi gerai sekasi: po Suomijos tolesnes vietas sąraše užima Danija, Norvegija ir Islandija. Į pirmąjį dešimtuką taip pat pateko Nyderlandai, Šveicarija, Kanada, Naujoji Zelandija ir Austrija. Šalys, kurių gyventojai pasirodė esantys labiausiai patenkinti, pasižymi labai stabiliomis visuomenėmis, o laimės indekso lygis jose nuo 2005 metų menkai keitėsi. Vertinant kitas Baltijos šalis, Latvijos padėtis per metus nepakito – šalis tebėra 53-a, o Estija iš 63-os pozicijos pakilo į 55-ąją. Nepaisant politinės sumaišties dėl „Brexit“, Didžioji Britanija pakilo keturiomis pozicijomis į 15-ąją vietą. Jungtinės Valstijos smuktelėjo iš 18-osios į 19-ąją vietą. „Šių metų ataskaita pateikia akis atveriančių įrodymų, kaip priklausomybės lemia reikšmingą nepasitenkinimą ir depresiją Jungtinėse Valstijose“, – sakė vienas iš ataskaitos autorių profesorius Jeffrey Sachsas. Rusija sąraše užima 68-ąją poziciją, per metus nusileidusi iš 59-osios. 108-oje vietoje atsidūrusioje Venesueloje, dabar krečiamoje politinės ir ekonominės krizės, laimės rodiklis nusmuko labiausiai. Nelaimingiausia šalimi šiemet pripažintas Pietų Sudanas, užėmęs paskutinę, 156-ąją vietą. Jungtinės Tautos neseniai nurodė, kad šioje šalyje, sukrėstoje apie 400 tūkst. žmonių gyvybių nusinešusio pilietinio karo, 60 proc. gyventojų patiria nesaugumą dėl maisto stygiaus. Sąrašo apačioje taip pat atsidūrė kitos konfliktų apimtos šalys, tarp jų Jemenas, Afganistanas ir Centrinės Afrikos Respublika. Ataskaitoje, paskelbtoje kovo 20-ąją, minint Tarptautinę laimės dieną, perspėjama, kad pastaraisiais metais pasaulyje laimės sumažėjo. Tai ypač lėmė blogėjanti padėtis Indijoje, šiemet atsidūrusioje 140-oje sąrašo pozicijoje. Be to, daugelyje šalių stiprėjo neigiami jausmai, „tokie kaip nerimas, liūdesys ir pyktis, ypač išreikštas Azijoje ir Afrikoje, o vėlesniu metu – ir kitur“, sakoma dokumente. Šių metų leidinyje taip pat apžvelgiama, kaip laimės indeksas įvairiose šalyse kito nuo 2005 metų. Iš 20 didžiausią pažangą pasiekusių šalių pusė yra Vidurio ir Rytų Europos šalys, penkios Užsachario Afrikos ir trys Lotynų Amerikos valstybės. Nuo 2005 metų didžiausias laimės pojūčio nuosmukis fiksuotas Jemene, Indijoje, Sirijoje, Botsvanoje ir Venesueloje.

