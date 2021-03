Laboratorijos vadovas: Lietuvoje plečiami tyrimai dėl koronaviruso mutacijų

„Šiuo metu sekoskaitos tyrimus vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų laboratorija bei Vilniaus universiteto Santaros klinikų laboratorija. Nuo kovo 1 dienos prie tiriančių laboratorijų prisijungia Lietuvos sveikatos mokslų universitetas bei Vilniaus universitetas“, – LRT radijui pirmadienį sakė D. Bakša.

„Šiuo metu Santaros klinikos planuoja atlikti 384 tyrimus per savaitę, Kauno klinikos planuoja atlikti 96, o universitetų laboratorijose planuojama atlikti po 24 tyrimus per dvi savaites. Lietuvai taip pat padeda referentinė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro laboratorija, kuri šiuo metu priima apie 200 ėminių per savaitę“, – teigė jis.

Pasak D. Bakšos, tyrimų metu gauta informacija bus naudinga epidemiologinei kontrolei, vakcinų veiksmingumo vertinimui.

Praeitą savaitę pranešta, kad ištyrus 96 ėminius Lietuvoje nustatyta 11 naujų britiškosios koronaviruso atmainos atvejų. Ekspertai sako, kad ši atmaina yra pavojinga, nes gali plisti greičiau.