Pasak ministerijos, mirčių nuo koronaviruso sukeltos COVID-19 ligos skaičius per pastarąją parą išaugo apie 30 proc.

Šiuo metu Ispanija yra viena labiausiai nuo pandemijos kenčiančių valstybių. Situacija ypač sunki sostinėje Madride, kur, remiantis oficialia statistika, jau diagnozuota maždaug 10 tūkst. infekcijos atvejų ir užfiksuota 1 021 mirtis.

Madrido valdžia nusprendė miesto šiaurėje įsikūrusiame parodų centre „Ifema“ įrengti laikiną ligoninę su 5,5 tūkst. lovų ir intensyvios terapijos įranga. Pirmasis pacientas į improvizuotą ligoninę paguldytas sekmadienį. Šalies ligoninės jau dabar vargiai susidoroja su ligonių srautais.

Prieš savaitę visoje Ispanijoje buvo paskelbta komendanto valanda, kurią iš pradžių planuota taikyti 15 dienų. Tačiau, turint omenyje epidemijos mastus šioje šalyje, priemonė tikriausiai bus pratęsti dar dviem savaitėms, iki balandžio 12 d. Tiesa, pirmiausia tokiam žingsniui turi pritarti parlamentas.

Didžiojoje Britanijoje situacija rimta

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas sekmadienį perspėjo, kad koronaviruso protrūkis šalyje įgauna pagreitį. Tuo metu vyriausybė pusantro milijono gyventojų, esančių didžiausios rizikos grupėje, nurodė 12 savaičių neiti iš namų.

„Skaičiai yra akivaizdūs, ir jie įgauna pagreitį. Atsiliekame tik dviem ar trim savaitėmis nuo Italijos. Nors italai gali pasigirti puikia sveikatos apsaugos sistema, jų gydytojai ir slaugytojai šiuo metu yra pakirsti sveikatos priežiūros paslaugų paklausos“, – teigia B. Johnsonas.

Remiantis naujausiais duomenimis, Jungtinėje Karalystėje nuo COVID-19 jau mirė 233 gyventojai, o sergančiųjų skaičius pašoko iki 5 018.

Vyriausybė skubiai priėmė įstatymus, kuriais policijos ir imigracijos pareigūnams bei visuomenės sveikatos priežiūros institucijų darbuotojams suteikiama daugiau įgaliojimų viruso protrūkiui pažaboti.

Pranešama, kad su gyventojais, kurie priskiriami kelioms didžiausios rizikos grupėms, susisieks jų šeimos gydytojai ar kiti specialistai bei griežtai rekomenduos niekur neiti iš namų mažiausiai 12 savaičių. Taip pat bus galima skambinti specialiu telefonu numeriu, bus teikiama maisto produktų ir vaistų pristatymo paslauga.



Patvirtintas užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičius Europoje viršijo 150 tūkst.

Patvirtintų užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų skaičius Europoje viršijo 150 tūkst., įskaitant daugiau nei 53 tūkst. atvejų Italijoje, sekmadienį apskaičiavo naujienų agentūra AFP.

Europos žemynas, kuriame iki šiol patvirtinta mažiausiai 152,117 tūkst. užsikrėtimo atvejų, įskaitant 7,802 tūkst. mirties atvejų, nuo pandemijos nukentėjo labiausiai pasaulyje.

Azijoje – o koronavirusas atsirado Kinijoje – patvirtinta 96,669 tūkst. tūkst. užsikrėtimo atvejų, įskaitant 3,479 tūkst. mirčių.

Agentūra įspėja, jog tikrasis užsikrėtusiųjų skaičius gali būti gerokai didesnis, nes daugelyje šalių tyrimai dėl koronaviruso atliekami tik tais atvejais, kai susirgusiuosius reikia guldyti į ligoninę.

Indija dienai įvedė komendanto valandą, siekdama išbandyti gynybą prieš koronavirusą

Milijonams Indijos gyventojų sekmadienį buvo nurodyta likti namuose, nes šalis sustabdė savo milžiniškos geležinkelių sistemos darbą, siekdama sulėtinti mirtino koronaviruso plitimą.

Taip pat buvo atšaukta dauguma vidaus skrydžių, o parduotuvės buvo uždarytos 14 valandų komendanto valandai, kurios tikslas yra išmėginti šalies galimybes kovoti su pandemija.

Sekmadienį 7 val. vietos laiku (3 val. 30 min. Lietuvos laiku) įsigaliojus komendanto valandai, paprastai sausakimšos Naujojo Delio ir finansų centro Mumbajaus gatvės beveik ištuštėjo.

Indija taip pat uždraudė visus atvykstamuosius tarptautinius skrydžius.

Nors komendanto valanda nėra privaloma, Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis paragino 1,3 mlrd. šalies gyventojų pasirengti laukiantiems iššūkiams.

„Prisidėkime prie šios komendanto valandos, nes tai suteiks didžiulės jėgos mūsų kovai su COVID-19 nelaime, – tviteryje parašė jis. – Likime namuose ir būkime sveiki.“

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Lavas Agarwalis (Lavas Agarvalis) sakė, kad vyriausybė siekia „vienybės izoliacijoje“.

Komendanto valanda, kurią daugelis laiko repeticija prieš didesnio masto komendanto valandą, buvo įvesta po to, kai patvirtintų koronaviruso atvejų skaičius Indijoje pasiekė 320, o penki žmonės nuo viruso mirė.

Tačiau ekspertai sako, jog dėl mažų viruso tyrimo apimčių tikroji sveikatos krizė šalyje yra gerokai didesnė.

Rumunijoje – pirma mirtis nuo koronaviruso

Rumunija sekmadienį pranešė apie pirmąjį mirties nuo naujojo koronaviruso atvejį savo teritorijoje.

Pasak vyriausybės, mirė 67 metų vyras, taip pat sirgęs pažengusiu vėžiu.

Kovo 6 dieną vyras grįžo iš Prancūzijos ir, jam pasireiškus į gripą panašiems simptomams, buvo skubiai paguldytas į ligoninę.

Rumunijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį pranešė, jog nuo koronaviruso pandemijos pradžios mirė septyni užsienyje – Italijoje ir Prancūzijoje – gyvenę rumunai.

Nors valdžia didelei rumunų diasporai liepė negrįžti namo švęsti Velykų, ministerija pareiškė, jog užsienyje šiuo metu keliaujantys arba sezoninį darbą dirbantys rumunai turėtų „skubiai“ sugrįžti į šalį.

Rumunijoje iki šiol buvo patvirtinti 367 užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejai.

Nepaprastąją padėtį paskelbusi vyriausybė šeštadienį dar sugriežtino apribojimus. Be kita ko, buvo nustatyta naujų apribojimų žmonių judėjimui. Be to, daugumai užsieniečių buvo uždrausta atvykti į šalį.

„Užsienio piliečiams ir pilietybės neturintiems asmenims uždraudžiama atvykti į Rumuniją per bet kokius sienos kirtimo punktus“, – kreipdamasi į tautą, pareiškė vidaus reikalų ministras Marcelas Vela (Marčelas Vela).

Išimtys bus taikomos tik asmenims, vyksiantiems per Rumuniją specialiais koridoriais, kurie bus suderinti su kaimyninėmis šalimis, pridūrė jis.

Draudimas taip pat nebus taikomas diplomatams, žmonėms, kuriems reikia keliauti darbo tikslais, ir kai kuriems kitiems asmenims.

Be to, nuo šeštadienio vakaro buvo uždarytos stomatologijos klinikos, o žmonėms buvo uždrausta dalyvauti pamaldose. Taip pat buvo uždrausti didesni nei trijų žmonių susibūrimai.

Vestuvėse ir laidotuvėse leista dalyvauti ne daugiau kaip aštuoniems žmonėms.

Nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto žmonėms neleidžiama išeiti iš namų, išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl darbo priežasčių.