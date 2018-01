9 val. duomenimis, vandens lygis pakilo iki 25 cm, įspėja kelininkai. Lengvųjų transporto priemonių eismas draudžiamas. Įmonė „Kelių priežiūra“ Klaipėdos padalinys specialiomis transporto priemonėmis apsemtu ruožu kelia lengvuosius automobilius, gyventojus bei keleivius. Dėl buvusio arba besitęsiančio lietaus didžiojoje šalies dalyje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia šlapios, vietomis yra drėgnų kelių ruožų. Šilalės rajone eismo sąlygas sunkina nedidelis rūkas, matomumas vietomis sumažėjęs iki 200 metrų. Oro temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Vairuotojams primename, kad prieš pradedant lenkti, privaloma įsitikinti, kad lenkiant bus užtikrintas saugus atstumas nuo lenkiamos transporto priemonės.

