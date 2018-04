Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės vertinimu, paskelbtas susirašinėjimas rodo, kad prezidentė derino kandidatūrą su verslo koncernu „MG Baltic“. „Situacija, kai derinama generalinio prokuroro kandidatūra su interesų grupėmis, yra netoleruotina teisinėje valstybėje ir kelia labai daug klausimų“, – BNS pirmadienį sakė A. Širinskienė. „Šiuo atveju turime koncerną „MG Baltic“, kurio pagalbos buvo prašoma“, – teigė Seimo narė. Pasak jos, „valstiečių“ frakcija kol kas nesvarstė galimybės dėl paskelbtos informacijos atlikti parlamentinį tyrimą. Susiję straipsniai: Grybauskaitės susirašinėjimas su Masiuliu: ką žinome? „To tyrimo galimybės nesvarstėme frakcijoje, jei kolegos kels klausimą, mes, be abejo, svarstysime“, – kalbėjo A. Širinskienė. R. Karbauskis: tai skandalinga Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis sakė, kad jeigu pasitvirtinų, jog laiškai yra autentiški, būtų skandalinga, nes tai rodytų bandymus paveikti žiniasklaidą, kad ji ko nors nedarytų. „Visokių vertinimų galėtų būti, visokių veiksmų galėtų būti. Aš manau, kad kai kurių kolegų pasisakymai apie tai, kad galima apkalta, šitoje situacijoje nėra visiškai iš piršto trauktas dalykas, jeigu taip buvo iš tikrųjų“, – BNS sakė jis, vertindamas, kokių veiksmų galėtų imtis valdantieji. „Valstiečių“ lyderis tvirtino pats niekada su prezidente nebendravęs neformaliai. Be to, jis teigė, kad po publikacijos nelabai mato prasmės susitikti su valstybės vadove. „Nelabai matyčiau prasmės susitikinėti su prezidente, kol nepaaiškės, kad tie laiškai netikri“, – sakė R. Karbauskis. Ragino „patraukti skaliką“ Ekspremjeras Algirdas Butkevičius sakė manantis, kad parlamentinį tyrimą dėl paskelbtų duomenų galėtų atlikti Seimo komitetai. „Tikriausiai turėtų būti ištirta – tegu ištiria arba Teisės ir teisėtvarkos komitetas, arba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas“,– BNS sakė A. Butkevičius. Valdančiajai koalicijai priklausančios Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas sakė, kad parlamentinio tyrimo iniciatyva frakcijoje ir partijoje kol kas nesvarstyta. „Lietuvos rytas“ skelbia paviešinęs ištraukas iš prezidentės susirašinėjimo su buvusiu liberalų lyderiu Eligijumi Masiuliu elektroniniais laiškais 2014–2016 metais. Anot paskelbtų ištraukų, prezidentė su E. Masiuliu susirašinėjo apie kandidatus į generalinio prokuroro pareigas. D. Grybauskaitė parašė, kad LNK žurnalistas Tomas Dapkus „kalba nesąmones“ apie Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“. Prezidentūra nekomentuoja Prezidentūra atsisako patvirtinti arba paneigti paskelbto susirašinėjimo autentiškumą. Prezidentės atstovai sako stebintys pastangas politizuoti bylą. „Teismas šiuo metu nagrinėja politinės korupcijos bylą, kurioje E. Masiulis yra kaltinamas kyšio paėmimu, prekyba poveikiu ir neteisėtu praturtėjimu. Metamos visos priemonės politizuoti bylą ir paveikti jos eigą bei baigtį. Todėl nuo bet kokių komentarų susilaikome, kad jie nebūtų panaudoti kaltinamųjų gynybai“, – BNS informavo prezidentės spaudos tarnyba. Prezidentei paramą išsakė konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis. Jis sakė, kad politikų bendravimas yra natūralus dalykas. „Manau, Prezidentūros pozicija laukti, kol visa informacija bus paviešinta, yra teisinga. Dalinis informacijos viešinimas be galimybės ją patikrinti sudaro manipuliacijos, o gal net ketinimų pakenkti bylai įspūdį“, – BNS sakė G. Landsbergis. „Juolab, net jeigu prezidentė ir susirašinėjo, nematau kažko, kas keltų nuostabą. Politikai bendrauja apie politines aktualijas, tik tiek“, – pridūrė jis.











