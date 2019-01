Pasak mero patarėjo Aleksandro Zubriakovo, susitikimu R. Šimašius siekia susipažinti su nauju ministru ir išgirsti jo nuomonę dėl bendrų projektų - Nacionalinės koncertų salės ant Tauro kalno, Lukiškių aikštės memorialo – Laisvės kalvos, taip pat dėl kitų sostinės kultūros projektų, kuriuose dalyvauja valstybė. Diskusijos dėl reprezentacinės valstybės Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymo vyksta nuo nepriklausomybės atkūrimo. Aikštė rekonstruota pernai, prieš daugiau nei metus skelbtą memorialo laisvės kovotojams konkursą laimėjo skulptoriaus Andriaus Labašausko projektas „Laisvės kalva“, tačiau jo įgyvendinimas įstrigo dėl konkuravusios „Vyčio“ skulptūros iniciatorių pretenzijų teismuose, paveldosaugininkų prieštaravimų. BNS M. Kvietkauskas teigė tikintis, kad memorialas aikštėje atsiras ir vylėsi, kad netrukus aikštėje atsirasiantys skulptūros maketai nuramins skeptikus. Maketą už savivaldybės lėšas planuojama statyti vasarį. Vyriausybė ir Vilniaus savivaldybė yra sutarusi, jog ant Tauro kalno Vilniuje, vietoje Profsąjungų rūmų pastato iki 2023-iųjų turėtų būti pastatyta moderni koncertų salė. Ji preliminariai kainuotų apie 50 mln. eurų. M. Kvietkauskas Nacionalinės koncertų salės projektą yra įvardijęs tarp svarbiausių darbų.

