R. Kurlianskiui atstovaujantis advokatas Giedrius Danėlius BNS sakė, kad jo klientą tyrimo metu prokuratūra atsisakė išleisti į užsienį. „(Reikalaujame – BNS) žalos atlyginimo – tai yra kelionės ir nakvynės išlaidos, tikrai nesiekia dešimčių, gal daugiau negu tūkstantį eurų. Tai buvo komandiruotė, į kurią prokuroras neišleido“, – BNS sakė G. Danėlius. Jo teigimu, R. Kurlianskio komandiruotė apėmė ir savaitgalio dienas, tuo metu nebuvo atliekami jokie tyrimo veiksmai. „Manome, kad pagrindo neišleisti į komandiruotę nebuvo“, – BNS sakė advokatas. Atsakovu šioje byloje patraukta Vilniaus apygardos prokuratūra bei Generalinė prokuratūra. Posėdis Vilniaus miesto apylinkės teisme dėl žalos, atsiradusios dėl galbūt neteisėtų prokuroro veiksmų, priteisimo vyks gegužės 21 dieną. Generalinė prokuratūra su verslininko reikalavimu nesutinka. Tai ne pirma buvusio koncerno „MG Baltic“ viceprezidento R. Kurlianskio inicijuota byla prokuratūrai – jis dėl garbės ir orumo pažeidimo yra apskundęs jo bylą kuravusį Vilniaus apygardos prokuratūros vadovą Justą Laucių. Pernai birželio 1 dieną Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė, kad prokuroras J.Laucius tik išsakė savo nuomonę apie viešą asmenį, o pagal tuo metu einamų pareigų skaičių viešu asmeniu esantis R. Kurlianskis turėtų būti pakantesnis kritikai. Verslininkas prašė, kad teismas įvertintų prokuroro viešas pastabas apie jį kaip apie ligotą turtuolį ir konstatuotų, kad šie teiginiai netinkami, tačiau kompensacijų nesiekė. Pats J. Laucius teigė išsakęs nuomonę, už kurią neturi būti persekiojamas, ir teigė, kad R. Kurlianskis skundą pateikė siekdamas jo nušalinimo nuo baudžiamosios bylos. Už piktnaudžiavimą teise prokuroras prašė R. Kurlianskiui skirti baudą. Šis prašymas nepatenkintas, nes teismas nenustatė akivaizdžių piktnaudžiavimo pagrindų. Jeigu teismas būtų patenkinęs verslininko skundą, korupcijos bylą kuruojantis prokuroras galėtų būti nušalintas nuo šios bylos. Vykstant politinės korupcijos tyrimui R. Kurlianskis ir jo gynėjai jau kelis kartus nesėkmingai bandė nušalinti tyrimui vadovaujantį prokurorą J. Laucių. „MG Baltic“ politinės korupcijos byla praėjusią savaitę perduota teismui. R. Kurlianskis kaltinamas dalijęs kyšius politikams už poveikį priimant įvairius įstatymus, lemiant viešųjų pirkimų laimėtojus, skiriant pareigūnus. Pareigūnai pabrėžia, kad šiuo tyrimu atskleista sisteminė korupcija, kai verslo atstovai siekdami sau palankių sprendimų ne tik realiuoju laiku, bet ir ateityje, darė ar siekė daryti poveikį įtakingiems politikams ar politinėms partijoms.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.