Advokatas Giedrius Danėlius sakė, kad koncerno televizija prieš 11 metų publikavo J. Lauciaus šeimos įmonei „Pelėda“ nepalankų žurnalistinį tyrimą. Advokatas teisme sakė, jog prokuroro „pagiežingas, procesinės etikos ribas peržengiantis“ elgesys rodo, kad jis asmeniškai suinteresuotas politinės korupcijos bylos baigtimi. „Tokiu būdu galimai įžeistas (...) prokuroras turi polinkį kerštauti“, – kalbėjo G. Danėlius. Tai ne pirmas kaltinamųjų atstovų bandymas nušalinti bylos prokurorą. Paskutinį kartą bylos tyrėjas bandytas nušalinti dėl to, kad teisme atskleidė detales, susijusias su R. Kurlianskio pervestais 10 tūkst. eurų kaltinamajam Eligijui Masiuliui. J. Laucius teigė, kad paskelbtos aplinkybės žinomos seniai, be to, jos jau buvo minėtos viename iš nepavykusių nušalinimų. Susiję straipsniai: Šimonytė liudijo „MG Baltic“ byloje: mūsų pareiga buvo įspėti politikus „MG Baltic“ byloje – Šimonytės ir Kaseliausko apklausos „Nušalinimas tais pačiais argumentais jau yra išspręstas neskundžiama teisėjo nutartimi“, – sakė prokuroras. „Aš pastebėjau, kad gynybai procesinė prokuroro veikla netinka. (...) Tai yra aštuntas mano nušalinimas, pradėtos keturios civilinės bylos, kurios baigėsi niekuo“, – pridūrė jis. Politinės korupcijos byloje R. Kurlianskis yra kaltinamas davęs kyšius politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Kaltinamieji kaltės nepripažįsta ir teigia, kad tyrimas buvo vykdomas tendencingai. Byloje be R. Kurlianskio taip pat kaltinami buvęs Liberalų lyderis ir Seimo narys E. Masiulis, Š. Gustainis ir eksparlamentaras, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių. Kaltinimai byloje oficialiai pateikti ir pačiam koncernui „MG Baltic“, Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.