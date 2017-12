Šeštadienio dieną numatomi krituliai. Pirmiausiai jie pasieks pajūrį, po o išplis per visą šalį. Iš pradžių tai bus sniegas, šlapdriba, bet vėliau krituliai pereis į lietų. Vietomis galima silpna lijundra, plikledis, stiprės vėjas. Vakarinėje šalies dalyje jo gūsiai sieks 15–18 m/s. Temperatūra dieną po truputį kils ir vakare pasieks 5 laipsnius. Vakariniuose rajonuose sušils iki 6–7 laipsnių.

„Šalį užplūdus šilumai, sniego danga pradės tirpti. Per Kūčias didžiausia sniego dangos tikimybė išliks rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Per Kalėdas, kadangi jau ir naktimis vyraus silpnai teigiama temperatūra (o dienomis šils iki 1–7 laipsnių), net ir šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose tos sniego dangos turėtų likti visai mažai arba visai nelikti. Likusioje šalies dalyje sniego nebus greičiausiai jau per Kūčias“, – prognozavo sinoptikas.

Pirmąją Kalėdų naktį dar bus daug kritulių, dieną – tik šiek tiek palis. Antrąją Kalėdų dieną ir naktį tik vietomis praslinks lietus.

Naktis dar bus vėjuota – 7–12 m/s, o pajūryje galima sulaukti ir pavojingų vėjo gūsių. Dieną vėjas po truputį rims.Temperatūra tiek pirmą, tiek antrą Kalėdų naktį vyraus apie 0 laipsnių, o dienomis bus apie 2–7 laipsnius šilumos.