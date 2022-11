Kuo baigsis grasinimai Majauskui: konservatoriai pasakė, ką apie jį mano iš tiesų

Konservatorių partijos prezidiumas įpareigojo savo frakcijos narius Seime neteikti ir nepalaikyti su Vyriausybe nesuderintų pasiūlymų kitų metų valstybės biudžeto projektui.

Nepaisant to, M. Majausko vadovaujamas BFK pritarė įstatymo projektui, kuriuo siekiama neterminuotai pratęsti lengvatinio 9 proc. PVM taikymą maitinimo paslaugoms, visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių, sporto renginių, sporto klubų lankymui bei atlikėjų teikiamoms atlikimo paslaugoms.

Tarp įstatymo projektą registravusių Seimo narių yra ir ne tik M. Majauskas, bet ir konservatoriai Kazys Starkevičius, Mindaugas Skritulskas ir Antanas Čepononis.

Vyriausybė minėtu klausimu iš karto pateikė kiek kitokį matymą – lengvatinį PVM maitinimo, sporto ir kultūros paslaugoms kartu su biudžetu siūlyta pratęsti iki kitų metų liepos.

Nuo pirminio matymo kiek atsitraukė ir Vyriausybė, ir komitetas

Tiesa, antradienį premjerė Ingrida Šimonytė registravo pataisas, kuriomis meno ir kultūros įstaigų bei renginių lankymui pasiūlė taikyti neterminuotą lengvatinį 9 proc. PVM.

Ingrida Šimonytė © ELTA / Dainius Labutis

Lengvatą maitinimo paslaugoms, taip pat atlikėjams (aktoriams, dainininkams, muzikantams, šokėjams) bei sporto renginių ir klubų lankymui, kaip ir anksčiau, siūloma taikyti iki kitų metų liepos.

Du kartus premjerės siūlymus svarstęs Seimo BFK pritarė ne viskam: komiteto narių nuomone, lengvatą maitinimo verslui reikėtų taikyti visus 2023 metus, o ne pusmetį, o neterminuotą 9 proc. PVM lengvatą derėtų taikyti ne tik meno ir kultūros įstaigoms bei renginiams, kaip siūlo I. Šimonytė, bet ir sporto renginiams, klubams bei atlikėjų (aktoriaus, dainininko, muzikanto, šokėjo) paslaugoms.

Nors yra daugiau konservatorių, teikusių Vyriausybės matymui prieštaraujančius siūlymus biudžetui, sankcijomis grasoma tik M. Majauskui – partijos Priežiūros komitetas rekomendavo jam laikytis prezidiumo nutarimo ir „atsiimti pateiktus nesuderintus pasiūlymus“.

Kitu atveju parlamentarui rekomenduojama atsisakyti patikėtų vadovaujančių pareigų komitete ir narystės partijoje. To nepadarius, konservatorių frakcijai rekomenduojama deleguoti naują BFK pirmininką.

„Bendrų rekomendacijų ir sprendimų nesilaikymas suteikia pagrindą taikyti TS-LKD įstatuose numatytas partinės atsakomybės priemones inter alia draudimą būti TS-LKD kandidatu artimiausiuose Seimo, savivaldos, Europos Parlamento ar prezidento rinkimuose“, – nurodė Priežiūros komitetas rašte, kurį anksčiau gavo Delfi.

Vieni giria, kiti peikia

Tai kas laukia M. Majausko?

Keletas antradienį kalbintų Seimo konservatorių su Delfi savo nuomone šiuo klausimu sutiko pasidalinti neoficialiai.

Vienas krikdemiškojo flango atstovas tikino, kad konservatoriai nėra kerštingi – esą M. Majauską pabaksnojo, bet sužlugdyti nesiekia. Politikas palinkėjo, kad M. Majauskui baigtųsi kaip parlamentarui Žygimantui Pavilioniui, kuris po nesutarimų vėl deleguotas į Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkus, taip pat palinkėjo M. Majauskui susitaikyti su esama padėtimi ir nurimti – juk perėjus į kitą partiją nebūtų geriau.

Kitas konservatorius kalbėjo panašiai – esą M. Majauskas – yra geras ir stiprus BFK pirmininkas, imasi gerų iniciatyvų, pavyzdžiui, iš esmės pradėjo spręsti su notarais susijusius klausimus. Seimo nario matymu, jis reikalingas tiek frakcijai, tiek BFK, kuriame valdantieji neturi daugumos. Be to, konservatoriaus žiniomis, jokių ultimatumų M. Majauskui neišsakė ir premjerė I. Šimonytė, taigi, tikėtina, kad M. Majauskas iš balos išlips sausas.

Dar viena konservatorė situaciją teigė matanti kiek kitaip: ji tikino dėl M. Majausko ateities palaikysianti vadovybės poziciją. Politikės nuomone, M. Majauskas užsiima destrukcija ir kerštavimu dėl to, kad nebuvo deleguotas į Europos Audito Rūmus. Ji sakė, jog nėra įtikinta M. Majausko argumentų dėl to, kodėl daliai verslo PVM lengvatą reikėtų taikyti ilgiau. Seimo narės matymu, lengvata bus naudinga ne tiek smulkiam verslui, kiek greitojo maisto ir tinkliniams restoranams, be to, dar ir daug kainuos biudžetui.

Lingė: matysim, ar bus iškraipytas biudžetas

Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininko, konservatorių prezidiumo nario Mindaugo Lingės matymu, dabar reikia sulaukti galutinių balsavimų dėl kitų metų biudžeto projekto. Jei kolegos jų metu nesilaikys drausmės, tuomet partijos organai esą turės susirinkti vėl ir spręsti, ką daryti.

„Matysime, koks bus galutinis Vyriausybės žodis ir koks bus galutinis Seimo narių balsavimas jau pačiame Seime. Neatmesčiau tos galimybės, jeigu nebus įsiklausoma į rekomendacijas ir siūlymus, tam tikri partijos institutai turės grįžti svarstyti tą klausimą iš naujo“, – Delfi komentavo M. Lingė.

Anot jo, svarbu, ar konservatorių balsais Vyriausybės suformuotas biudžeto projektas Seimo salėje bus pakeistas.

„Kad biudžetui apskritai gali būti pritarta, abejonių kyla mažai. Visi, kurie esame daugumoje, balsuosime, bet labai svarbu, koks tas biudžetas bus – ar jis bus su iškraipymais ir papildomai bus prisiūlyta ir nubalsuota dėl nuostatų, kurios biudžetą iškraipo, ir bus ne taip, kaip matė ir sistemiškai žiūrėdama siūlė Vyriausybė“, – dėstė M. Lingė.

Landsbergis prisiminė, kaip baigėsi Dagiui

Kalbėdamas apie M. Majausko ateitį partijoje, TS-LKD pirmininkas, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teigė, kad visi sprendimai – politiko rankose.

„Tada yra Priežiūros komiteto rankose. Vėliau, toje išdavoje kokie jau sprendimai gims. Kol kas visi keliai yra atviri, visi sprendimai yra įmanomi“, – trečiadienį Delfi tvirtino G. Landsbergis.

Partijos priežiūros komiteto sprendimo jis teigė nelaikantis drastišku – esą panašių buvo ir anksčiau.

„Biudžetus mes paprastai būtent tokiu būdu palaikome arba nepalaikome“, – sakė konservatorių vedlys.

„Buvo tokia istorija su Smurto prieš vaikus įstatymu. Tėvynės sąjunga tuomet buvo opozicijoje, po ilgų diskusijų, tada ponas [Ramūnas] Karbauskis teikė įstatymo pataisas, kuriomis buvo išplečiamos fizinės jėgos prieš mažamečius vaikus vertinimą. Partijoje turėjome diskusijas, kad tos pataisos nėra suderinamos su bendrai europietiška praktika, <…> buvo paprašyta frakcijos ir partijos kolegų nepalaikyti šių sprendimų“, – pasakojo G. Landsbergis.

Gabrielius Landsbergis © DELFI / Josvydas Elinskas

„Ieškojome įvairių kompromisų, jie buvo teikti, mūsų frakcijoje esantys krikščionys demokratai teikė savo pasiūlymus, kurie galėjo tapti kompromisais, tačiau ne visiems jie tiko. Tuomet vienas partijos narys nusprendė labiau palaikyti pono R. Karbauskio pasiūlymus, tuo prarasdamas galimybę kandidatuoti su mūsų partija ateityje“, – priminė TS-LKD lyderis omeny turėdamas buvusį krikdemą Rimantą Joną Dagį.

Morkūnaitė-Mikulėnienė: partija turi atmintį

Seimo TS-LKD frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė anksčiau reiškė viltį, kad M. Majauskas partijos sprendimams paklus. Ji pažymėjo, kad partijos bendruomenė turi atmintį ir galės padaryti papildomus sprendimus pagal priežiūros pasiūlytus sudrausminančius sprendimus.

„Laikas sudėtingas ir tikiuosi, kad kolegos įvertins tai. Kiekvienas norime ir daugiau, ir geriau, bet žaisdami komandinį žaidimą, palaikydami Vyriausybę ir pasitikėdami jos sprendimais, atitinkamai turime organizuoti ir savo siūlymus, ir savo palaikymą Vyriausybei“, – komentavo R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, kurią cituoja ELTA.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė © ELTA / Marius Morkevičius

M. Majauskas laikosi pozicijos, jog nedidinant PVM maitinimo, sporto ir kultūros paslaugoms būtų apgintas smulkus verslas. Tai, jo įsitikinimu, atgrasytų verslą pasitraukti į šešėlį ir leistų jam sklandžiai tęsti veiklą.

„Komitetas nuosekliai laikosi pozicijos, jog ateinančių metų biudžetas gali būti tvirtinamas nedidinat mokesčių, įskaitant kultūrą, sportą, maitinimo sektorių, ir priėmė atitinkamus sprendimus <...>. Komitetas, įsiklausęs į Vyriausybės poziciją, pasiūlė kompromisinį sprendimą, kad bent ateinančius metus mokesčiai nedidėtų, ir pasiūlė, kad maitinimui būtų pratęstas sumažintas tarifas iki ateinančių metų pabaigos“, – Seime ketvirtadienį žurnalistams komentavo M. Majauskas.

Neatmeta galimybės, kad Majauskas paliks Seimą

Bendražygių nemalonėje atsidūręs M. Majauskas anksčiau patvirtino, jog sulaukė siūlymų pereiti į kitas partijas, bet tikino, jog jų nesvarsto. Yra gandų, jog darbo pasiūlymų politikas yra gavęs ir už Seimo ribų.

„Dabar tikrai nesvarstau jokių alternatyvų, koncentruojuosi į biudžetą“, – teigė M. Majauskas.

Konservatorių vicepirmininkas, užsienio reikalų viceministras Jonas Survila neatmetė galimybės, kad M. Majauskas kaip ir buvęs Seimo narys Tadas Langaitis atsisakys Seimo nario mandato ir pasuks į privatų verslą.

„Neatmesčiau, kad galbūt Mykolas svarsto panašų kelią. Neturiu tokios informacijos. Mąstau hipotetiškai. Jis nėra vienmandatininkas, tad Langaičio atvejis irgi yra įmanomas“, – kalbėjo J. Survila, kurį cituoja ELTA.

Jis reiškė viltį, kad „išmintingas, darbštus, didelį potencialą ir gerą perspektyvą galintis turėti politikas“ M. Majauskas „įsiklausys į politinės bendruomenės išsakytus argumentus“ ir grįš į „bendrą kelią“.