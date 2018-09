Savo vizito Lietuvoje metu prie Aušros vartų popiežius susitiko su šeimomis, įsivaikinusiomis neįgalius vaikus, našlaičius, neįgaliųjų organizacijomis.

„O dabar prie Aušros vartų jis sutinka šiuos mažuosius bažnyčios narius. Mažieji yra patys brangiausieji, nes jie iš tikro yra Dievo vaikai, kuriuos visuomenė atmeta, kaip Kristų atmetė savo laiku, tą kuris gimė ėdžiose. Per tuos atstumtuosius jis nori pasakyti mums, kad kai mes pasilenkiame prie mažiausių, mūsų širdys atsiveria“, – kalbėjo I. E. Laumenskaitė.

Pasak jos, popiežius kviečia matyti kiekviename iš mūsų – iš nuskriaustųjų, iš neįgaliųjų, suniokotų gyvenimo žaizdų – Kristaus veidą. Ji kalbėjo, kad nors žmonių išvaizda gali būti nepatraukli, jų širdys yra atviros ir trokštančios meilės.

„Tai va dėl to jis atsiliepė į juos“, – sakė sociologė ir antropologė. Pasak jos, popiežius Pranciškus sako, kad mes turime išeiti į gatvę ir apkabinti tuos, kuriems labai reikia Dievo gailestingumo.

Anot jos, Šventasis Tėvas yra iš kontinento, kur Mergelė Marija yra garbinama kiek kitaip nei pas mus. Popiežiaus tėvynėje ji garbinama kaip stipri, drąsi ir mylinti motina.

„Tai toks moters paveikslas, kuris jam buvo ir šeimoje liudijamas“, – kalbėjo I. E. Laumenskaitė.

Šventumas yra džiaugsme

Kunigas Algirdas Toliatas kalbėjo, kad popiežius Pranciškus labai daug kalba apie džiaugsmą, džiugesį, šventumą.

„Pranciškus labai daug kalba apie džiaugsmingą šventumą. Šventumas tai nėra būti perkreipto veido kankiniu, nelaimingu, nukentėjusiu, auka. Šventumas tai yra kasdienis iššūkių priėmimas“, – sakė A. Toliatas.

Pasak jo, žmonės kartais per daug pamiršta, kad kelionė šventovės link ne per liūdesį, o per džiaugsmą. Tad popiežius Pranciškus primena, kad šventumo kelias yra džiaugsmo kelias.

„Mes žinome, kad Kristaus gimimas toli gražu nebuvo paprastas ir lengvas. Niekas nelaukė, niekas nenorėjo, nepasitiko, nesudarė net elementarių sąlygų, tvartelyje gimdymas vyko ir paskui reikėjo bėgti, saugotis nuo valdžios.

Daug tokių iššūkių, kur galėjo Mariją apimti kartumas, nusivylimas, bet ji išliko džiugi ir laiminga, linksma, šviesi. Čia yra moters stiprybė“, – kalbėjo A. Toliatas.

Sociologė ir antropologė I. E. Lamanauskaitė sakė, kad popiežius Pranciškus liudija džiaugsmą ir sako, kad džiaugsmas yra todėl, kad mes esame vienas kitam dovana, o ir gyvenimas mums yra dovana.

„Džiaugsmas yra mūsų tikrasis santykis dėkojant už mūsų gyvenimą, už tą dovaną, už artimą žmogų. Tai dėl to džiaugsmas labai svarbus“, – sakė I. E. Lamanauskaitė.