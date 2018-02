Vyriausybei teikiamas nutarimo projektas kultūros paminklais paskelbti tarpukario prezidento Aleksandro Stulginskio gimtosios sodybos atmintiną vietą Šilalės rajone, dešimties Vasario 16-osios akto signatarų gimtinių vietas, Lietuvos karių, savanorių, 1941 metų birželio sukilėlių kapus įvairiose šalies vietose. „Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektai yra svarbūs Lietuvos valstybei, šių kultūros paveldo objektų paskelbimas kultūros paminklais turės teigiamos įtakos jų tvarkybos efektyvumui, informacijos sklaidai apie juos, Lietuvos istorijos ir nusipelniusių asmenybių pažinimui, turizmo plėtrai“, – teigia kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. Pagal nutarimo projektą, kultūros paminklais turėtų tapti signataro Alfonso Petrulio ir buvusio ministro pirmininko Vytauto Petrulio, signatarų Jokūbo Šerno, Jono Smilgevičiaus, Jono Vailokaičio, Justino Staugaičio, Kazimiero Stepono Šaulio, Petro Klimo, Saliamono Banaičio, Stepono Kairio, Vlado Mirono gimtųjų sodybų vietos, savanorio, brigados generolo Vlado Nagiaus-Nagevičiaus, Vietinės rinktinės karo komendantų pulkininkų Juozo ir Tomo Vidugirių kapai, kt. Šiemet Lietuva minis valstybės atkūrimo šimtmetį. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba, vadovaujama Jono Basanavičiaus, paskelbė atstatanti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

