Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė antradienį Seimui pristatė Kultūros rėmimo fondo bei Meno kūrėjų ir meno kūrėjo organizacijų statuso įstatymų pataisas. Pirmuoju siūlyta nuo 2 proc. iki 4 proc. padidinti Kultūros fondo lėšų sumą, skirtą ekspertų paslaugoms apmokėti, antruoju – nustatyti kūrybinių prastovų mokėjimo tvarką, sąlygas. Abu projektus sukritikavo ne tik opozicija, bet ir „valstiečiai“, pareiškę, kad projektai jų neįtikino. Už Kultūros rėmimo fondo įstatymo pataisas iš viso tebalsavo septyni parlamentarai, prieš buvo 12, susilaikė 82. Nors kultūros ministrė yra deleguota Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, dauguma frakcijos – per 30 parlamentarų – susilaikė arba buvo prieš projektą. Susiję straipsniai: Šalies vadovai: nerimauti dėl Rusijos ir Baltarusijos pratybų nereikia S. Skvernelis: už korupciją – įkalinimas „Turbūt kas nors yra negerai, jeigu pateiktas projektas gauna septynis balsus „už“ ir tai yra ne opozicijos teikiamas projektas, tai yra valdančiųjų Vyriausybės teikiamas projektas“, – balsavimais Seime stebėjosi opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas. Seimo Kultūros komiteto pirmininkas, „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad projektai buvo neparengti. „Aš siūlyčiau kolegoms tuščiai negaišinti kitų Seimo narių laiko. Iš tikrųjų projektai tinkamai neparengti. Mūsų išvada bendra, matyt, kad čia sutampa mūsų nuomonė ir šioje situacijoje jokia tragedija neįvyko, yra taip buvę, kad Vyriausybė pateikia siūlymus, kurie Seimo nariams atrodo nepriimtini, šiuo atveju – kokybės prasme labai ačiū visiems už sprendimą“, – sakė jis. Abiem projektams buvo pritarusi Sauliaus Skvernelio vadovaujama Vyriausybė. Po šių klausimų pateikimo Seime opoziciniai konservatoriai prabilo apie kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson atsakomybę. „Seniai beprisimenu balsavimą tokiu santykiu dėl Vyriausybės pateiktų projektų, tuo labiau, kai ir valdančiųjų lyderis kritiškai atsiliepia apie tų projektų neparengtumą. Vis dėlto gal iš mūsų galėtų nuskambėti žinia, ar ministrė yra savo vietoje, ar nereikėtų galvoti apie atsistatydinimą, jeigu taip nekokybiškai parengtus projektus teikia Seimui?“ – teigė konservatorius Jurgis Razma.











