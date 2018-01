Kultūros ministerija pažymi, kad nepriimta teisinė situacija, kai konkretus įstatymas skiriamas konkrečiam vienkartiniam atvejui, t. y. siekiui įtvirtinti, kas turėtų tapti dominuojančiu Lukiškių aikštės akcentu. Sprendimą dėl šio nutarimo projekto turės priimti Vyriausybė. Seimas po pateikimo yra pritaręs įstatymo projektui, kad „dominuojančiu Lukiškių aikštės akcentu turi būti joje įrengtas memorialas Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę aukoms ir istorinį Lietuvos laisvės kovų simbolį Vytį vaizduojantis monumentas“. Dėl jo paprašyta Vyriausybės išvadoje. Išvados projekte Kultūros ministerija taip pat pažymi, kad jau yra įvykęs konkursas dėl Lukiškių aikštės monumento ir „Vyčio paramos fondo remiamas projektas, ekspertams ir visuomenei įvertinus šią iniciatyvą ir projektą, nebuvo pripažintas geriausiu“. Kultūros ministerija taip pat atkreipia dėmesį, kad biudžete monumentui Lukiškių aikštėje pastatyti yra skirta 500 tūkst. eurų, tuo metu iniciatoriai projekte nurodo, kad jam įgyvendinti reikėtų milijono eurų. „Siūlomas įstatymo projektas neatitinka Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, jame taip pat nenurodyti lėšų šaltiniai, iš kurių siūloma jį įgyvendinti“, – sakoma ministerijos parengtame išvados projekte. Projektas dėl Vyčio Seime inicijuotas, kai Kultūros ministerijai surengus kūrybines dirbtuves dėl laisvės kovotojų įamžinimo Lukiškių aikštėje komisija nugalėtoju pripažino ne Vyčio skulptūrą, o partizanų bunkerį primenantį paminklą. Tuo pasipiktino dalis visuomenės ir politikų, siekusių, kad aikštėje būtų pastatyta Arūno Sakalausko Vyčio skulptūra. Memorialas rekonstruotoje Lukiškių aikštėje turi būti pastatytas iki kitų metų gruodžio 1-osios, jam įrengti Kultūros ministerija skirs iki 500 tūkst. eurų, darbus vykdys Vilniaus savivaldybė. Diskusijos dėl šios aikštės likimo vyksta nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo.

