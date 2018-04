Anot jos, taip siekiama užtikrinti didesnį visuomenės, kultūros organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, menininkų, kūrėjų atstovavimą, išgryninti tarybų funkcijas. Planuojama, kad racionaliau apibrėžus ir paskirsčius keliamas užduotis, iš šiuo metu veikiančių 28 komisijų iki 2020 metų liks devynios. „Kultūros ministerijos veikla apima didelį įvairių kultūros ir meno sričių ir temų spektrą, todėl buvo sukurta gana daug patariamųjų, ekspertinių tarybų bei komisijų. Ne visų veikla pateisino lūkesčius ir ne visos buvo formuojamos vadovaujantis tais pačiais principais“, – ministerijos pranešime cituojama L. Ruokytė-Jonnson. Pasak ministrės, vienas svarbiausių patariamųjų tarybų ir komisijų tikslų – įtraukti visuomenę į diskusijas dėl kultūros politikos, nes tai padės geriau suvokti ir tenkinti kultūros paslaugų vartotojų poreikius. Kultūros ministerijos patariamųjų tarybų, ekspertų komisijų ir institucijų veiklos pertvarka bei optimizavimas – vienas iš Vyriausybės programoje numatytų darbų.

