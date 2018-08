Tokius siūlymus gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, susiję su tokio projekto inicijavimu, vykdymu ar vertinimu. Siūlymai priimami iki spalio 1 dienos, trečiadienį pranešė ministerija. Nuo rugsėjo įsigaliojantis Mecenavimo įstatymas numato, kad nacionalinio mecenato vardas gali būti suteikiamas ne mažiau kaip vieno milijono eurų dydžio paramą valstybės arba daugiau negu vienos savivaldybės lygmeniu įgyvendinamam projektui ar projektams skyręs asmuo. Mažose savivaldybėse (iki 25 tūkst. gyventojų) mecenato vardas gali būti suteikiamas ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų dydžio paramą skyrusiam asmeniui, didesnėse – ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio paramą skyrusiam asmeniui. Ministerija teigia, kad Seimui įteisinus mecenato statusą sieks formuoti mecenavimo kultūrą, skatinti privačias iniciatyvas kultūros ir meno plėtrai, sudaryti palankias sąlygas remti visuomenei svarbius kultūros, meno, kitų sričių projektus. Mecenatai galės naudotis mokestinėmis lengvatomis, kuriomis naudojasi ir labdaros bei paramos davėjai. Numatyta, kad nacionalinio mecenato ženklus iškilmingoje aplinkoje įteikia premjeras sausio 25-ąją – Vilniaus pagarsinimo – Gedimino laiškų – dieną. Savivaldybės mecenato ženklus įteikia meras pasirinktą atmintiną dieną.

