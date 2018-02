Ketvirtadienį vykęs susitikimas su Trišalės tarybos Kultūros komiteto nariais nebuvo iš anksto skelbtas premjero darbotvarkėje, po jo išplatintame pranešime S. Skvernelis teigė, kad Vyriausybė vykdys savo programoje įrašytą siekį didinti kultūros darbuotojų atlyginimus. „Kitų metų biudžete šiam ypatingai šaliai svarbiam sektoriui tikrai bus numatytas papildomas finansavimas“, – Vyriausybės spaudos tarnybos pranešime cituojamas premjeras. Susitikime su premjeru dalyvavęs Lietuvos muziejų asociacijos vadovas Raimundas Balza BNS sakė, kad kultūrininkai norėtų uždirbti bent tiek, kiek pedagogai. „Mūsų noras buvo atkreipti dėmesį, kad Vyriausybės programoje buvo numatyti kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo tam tikri dalykai, buvo kalba apie kultūros darbuotojų atlyginimų prilyginimą švietimo sistemoje dirbančių specialistų algoms. Mes tiesiog 2017 metais palaukėme, ženklesnio augimo nepamatėme (...), tai atkreipėme dėmesį“, – sakė R. Balza. Anot jo, susitikime ketvirtadienį sutarta, kad kultūrininkų atlyginimai galėtų didėti keliais etapais, kultūrininkų problemoms spręsti turėtų būti sudaryta darbo grupė. „Žmonės dirba su universitetiniu išsilavinimu ir tie 500-600 eurų ant popieriaus priskaičiuoto atlyginimo tikrai nėra ta suma, kuri tenkintų jaunus specialistus ir keltų norą ateiti dirbti į kultūros institucijas: muziejus, bibliotekas ir kultūros centrus“, – dėstė R. Balza. Jo teigimu, premjerui pristatytos darbuotojų trūkumo regionuose problemos ir kiti klausimai.











