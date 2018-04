Nuo 1975 m. NBC kanalu kiekvieną šeštadienio vakarą transliuojamas improvizacinis-muzikinis situacijų šou yra viena labiausiai pasisekusių JAV televizijos laidų. Tad vien paminėjimas šioje laidoje, kurią stebi milijonai žiūrovų yra tam tikras pasiekimas – net žinanat, jog laidoje netrūksta kandžių juokelių.

Pastaraisiais metais vienas dažniausių taikinių – konkurencinis „FOX News“ kanalas ir jį mėgstantis JAV prezidentas D. Trumpas, kurį laidoje įtaigiai vaidina aktorius Alecas Baldwinas.

Pats D. Trumpas ne sykį savo „Twitter“ paskyroje yra viešai reiškęs pasipiktinimą tuo, kaip jis vaizduojamas laidoje: nekompetetingas, arogantiškas savimyla, nesubrendęs ir įžūlus žmogus, nekenčiantis konkurencijos ir protingesnių už save. Būtent tokį D. Trumpą praėjusio šeštadienio laidoje vėl vaidino A. Baldwinas.

Tiesa, šį sykį konteksto suteikė paties JAV prezidento pasirodymas antradienį vykusiame Baltijos šalių ir JAV vadovų susitikime. Jo metu D. Trumpas išties vėl stebino žiniasklaidą keistais, gluminančiais ar užgauliais pareiškimais, o vienu metu tiesiogiai kreipėsi į Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašydamas jį užtarti.

Daugiausiai dėmesio - Lietuvai

Tai, jog būtent Lietuvos vadovė atrodė kaip Baltijos šalių lyderė – pietų metu sėdėjo priešais D. Trumpą, kuris būtent į ją pirmiausiai ir kreipėsi, o spaudos konferencijoje stovėjo šalia, kalbėjo pirma po JAV prezidento ir daugiausiai iš Baltijos šalių prezidentų, atkreipėjo ir „Saturday Night Live“ kūrėjai.

Komedinio stiliaus laidoje buvo pakartota D. Trumpo ir Baltijos šalių vadovų spaudos konferencija. Pasimetusį Latvijos prezidentą Raimondą Vėjuonį vaidino Alexas Moffatas, nė žodžio konfrencijoje nepratarusią ir keistai atrodžiusią Estijos vadovę Kersti Kaljulaid – Heidi Gardner.

O D. Grybauskaitės vaidmuo patikėtas vienai populiariausių ir garsiausių pastarojo meto „Saturday Night Live“ aktorių – Kate McKinnon. Ji yra išgarsėjusi D. Trumpo patarėjos Kellyanne Conway ir prezidento varžovės Hillary Clinton vaidmenimis.

Suvaidintoje spaudos konferencijoje daugiausiai dėmesio vėl skirta ne pagal planą kalbančio D. Trumpo keistiems pareiškimams bei šalies vidaus problemoms – laidos metu leista suprasti, ko D. Trumpo būtų klausę JAV žurnalistai, jeigu jiems, o ne Baltijos šalių žiniasklaidos atstovams būtų suteikta galimybė užduoti daugelį klausimų: apie porno žvaigždės Stormy Daniels, „Amazon“, imigracijos, sienos su Meksika temas.

Vis dėlto neišvengta pasišaipyti ir iš D. Trumpo tariamo požiūrio į jo svečius spaudos konferencijoje. Iš skaityti nemėgstančio ir gluminančią taktiką dėl ryšių su Rusija pasirinkusio JAV prezidento „Saturday Night Live“ pasišaipė itin originaliai: norėdamas įrodyti, kad moka skaityti D. Trumpas paėmė lapą su įspėjimu, kuriame parašyta „nesveikinti Putino“ – taip primintas prieš kelias savaites paviešintas tikras įvykis, kai nepaisydamas savo patarėjų paliktos aiškios žinutės „nesveikinti V. Putino su pergale rinkimuose“ D. Trumpas pasielgė priešingai – viešai pasveikino Rusijos prezidentą su perrinkimu.

Tokį sveikinimą A. Baldwino vaidinamas D. Trumpas pakartojo ir spaudos konferencijoje. Be to, pasveikinęs Estijos ir Lietuvos prezidentes, laidos metu D. Trumpo personažas nesugebėjo prisiminti trečiosios šalies – Latvijos, kurią pavadino „Stankonija“. Be to, jam sunkiai sekėsi ištarti žodį „šimtmetis“, bandant pasveikinti Baltijos šalis su nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio minėjimu.

Prezidentė Vašingtone susitinka su JAV Prezidentu Donaldu Trumpu ir dalyvauja Baltijos šalių bei JAV viršūnių susitikime LRPK / Robertas Dačkus

„Gerai, viskas iš manęs, čigone, tu pirma“, – kreipdamasis į D. Grybauskaitės personažę tarė D. Trumpas. Vos tvardydamas nuobodulį ir miegą JAV prezidentas pagaliau atsipeikėjo ir dar mintyse pakartojo: „tik neužsimink apie jos plaukus, tik neužsimink apie jos plaukus“.

„Puiki kalba ir, beje, jūsų plaukai – beprotiški“, – leptelėjo pats išskirtine šukuosena garsėjantis D. Trumpas, kuris D. Grybauskaitę palygino su legendine Holivudo aktore Zsa Zsa Gabor.

Tiesa, kitų Baltijos šalių vadovams pasisekė dar mažiau: Estijos vadovė liko iš viso nepaminėta, o Latvijos prezidentas R. Vėjuonis iš pradžių sulaukė palyginimo su herojumi Balki iš 9-ojo dešimtmečio komedijinio serialo „Tobuli nepažįstamieji“, o D. Trumpui sulaukus nepatogaus klausimo Latvijos perzidentas sulaukė ir nemalonesnio kreipinio.

„Boratai, nori atsakyti į šį klausimą?“, – R. Vėjuoniui dūrė D. Trumpas. Išties, tikros spaudos konferencijos metu tikrasis D. Trumpas su Latvijos lyderiu elgėsi ne ką pagarbiau, tarsi vaiką ragindamas kitos šalies vadovą parinkti Baltijos šalių žurnalistą, kuris užduotų klausimą.

„Kitas klausimas, nusiteikime smagiai, šitie trys atvyko iš Švilpynės, tad parodykime jiems gerą laiką“, – palyginęs Baltijos šalis su Hario Poterio knygose minimu moksliukų koledžu JAV žurnalistus ragino D. Trumpas. Su stipriu akcentu kalbančio Latvijos žurnalisto apie sprendimą permesti JAV Nacionalinę gvardiją prie sienos su Meksika paklaustas D. Trumpas darsyk įgėlė latviams, jų šalį pavadinęs „batu“.