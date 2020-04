Pasak ministro, socialinės globos įstaigose yra virš 13 tūkst. gyventojų.

„Dinamika kol kas yra labai nedidelė. Šiuo metu vienas izoliuotas asmuo per visą Lietuvą iš tų 13 tūkst., kuris galimai turi požymius (viruso – ELTA), bet tai nėra nustatyta. Darbuotojų yra daugiau, kaip žinoma, yra ir „Senevitos“ darbuotojų, ir dar keliose įstaigose, kur yra darbuotojai išėję į saviizoliaciją dėl koronaviruso, ir dėl to, kad turėjo kontaktą su tais darbuotojais. Jų turime 25 per visą Lietuvą“, – antradienį sakė L. Kukuraitis.

Kaip jau skelbta, netoli Vilniaus esantis Nemenčinės miestelis uždarytas dėl koronaviruso protrūkio, kilusio siuvimo įmonėje „Vilnika“ ir išplitusio „Senevitoje“ bei pačiame miestelyje.

Vyriausybės sprendimu miestelis uždarytas, nuspręsta tirti visus suaugusius Nemenčinės gyventojus.

Nacionalinės visuomenės priežiūros laboratorijos (NVPL) antradienio 7.00 val. duomenimis, Lietuvoje pirmadienį patvirtinti 24 užsikrėtimo COVID-19 atvejai. Iš viso šalyje dabar yra 1 350 užsikrėtusiųjų koronaviruso infekcija.

„Klaipėdos hospisas“ neturėjo licencijos teikti socialinės globos paslaugų

Taip pat L. Kukuraitis antradienį informavo, kad koronaviruso židiniu tapęs „Klaipėdos hospisas“ neturėjo licencijos teikti socialinės globos paslaugų.

„Šita įstaiga neturėjo ir nebuvo prašiusi mūsų socialinės globos licencijos, tai praktiškai mes net apie jos egzistavimą socialinės globos įstaigų rate nieko nežinojome. Tokių paslaugų tikrai negalėjo teikti, ir tai yra pažeidimai“, – antradienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje sakė L. Kukuraitis.

„Tame pastate yra registruotos dvi įstaigos, nė viena iš jų neturėjo licencijos teikti socialinę globą“, – pridūrė ministras.

Antradienį Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas pranešė, kad kreipėsi į prokuratūrą dėl „Klaipėdos hospiso“ veiklos, primena ELTA. Tą patį patvirtino ir NVSC Vilniaus skyriaus direktorė Rolanda Lingienė.