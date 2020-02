Kubilius prakalbo apie politinį koronovirusą

Feisbuke politikas pasidalijo patarimais naujų partijų kūrėjams. To, anot A. Kubiliaus, prireikė dėl naujų partijų gausos.

„Pastaruoju metu Lietuvos politinis gyvenimas yra stiprus ne didelių naujų valstybinių idėjų svoriu, bet vis menkesnių iniciatyvų kurti vis naujas partijas gausa. Dažniausiai jas kuria tie, kurie niekaip neatranda savęs lietuviškoje politinėje erdvėje, todėl periodiškai difunduoja iš kairės į dešinę ir vėl atgal, ir kaip šiukšlės vandenyne galų gale susimeta į vieną krūvą“, – rašė jis.

Politikas įvardijo pagrindinę priežastį, kodėl jiems nesiseka.

„Mano įsitikinimu tik dėl vienos plačiai paplitusios lietuviškoje politinėje padangėje ligos, tokio politinio „korona“ viruso, vis naujus politikus guldančio į mirtinos ligos patalus. Tai tarp politikų paplitęs „neskaitymo“ virusas, provincialumo ir nesiorientavimo globaliuose politiniuose procesuose liga, verčianti periodiškai lipti ant to paties grėblio ir po to nustebus dairytis, kad tai, kas politinėje padangėje buvo populiaru prieš 10–15 metų, dabar nebesuveikia ir kažkada turėtas populiarumas niekaip nebesugrįžta“, – rašė A. Kubilius.

Politikas teigė, kad naujųjų partijų kūrėjai nesidomi visame pasaulyje vykstančiais politikos pokyčiais, nes nesidomi.

Europarlamentaras kolegoms politikams siūlė knygą, kuri galėtų padėti susigaudyti. Tai – Thibault Muzergues knyga „The Great Class Shift. How New Social Class Structures are Redifining Western Politics (Routledge, 2019)“.

Anot politiko, knygos autorius analizuoja plačią Vakarų geografiją: Jungtines Valstijas ir Didžiąją Britaniją, Vokietiją ir Prancūziją, Europos Šiaurę ir Pietus, ir net Centrinę bei Rytų Europą.

„Ir visur mato tuos pačius, po globalios finansų krizės vis ryškiau matomus visuomenės naujos socialinės struktūros kontūrus. Ir labai aiškiai parodo, kaip ši nauja visuomenės struktūra lemia per paskutinį dešimtmetį stebimus reikšmingiausius politinius pokyčius Vakaruose: D. Trumpo iškilimą ir Brexit referendumo rezultatus, E. Macrono pergalę Prancūzijoje ir S. Kurtzo fenomeną Austrijoje. Ir daugelį kitų reiškinių“, – rašė politikas.

Savo teksto pabaigoje A. Kubilius pateikia ir tris taisykles, kurios turėtų padėti rinkimuose.

„Jeigu nori būti reikšmingas politiniame mūšio lauke, turi tapti išskirtiniu kažkurios vienos klasės čempionu ar jos pagrindiniu „spokesperson“ ir turi sugebėti tą klasę sumobilizuoti rinkimų dieną;

rinkimų kampanijos metu kandidatas ar partija turi sugebėti atverti savo rinkėjų bazę dar vienai klasei ir taip sukurti pakankamą rinkėjų bazę pergalingai daugumai. Ir pabaigai: tam, kad nesusikurtų konkuruojanti rinkėjų koalicija, kandidatas ar partija turi sugebėti demobilizuoti konkurentų klases nuo koalicijos formavimo“, – rašė A. Kubilius.

„Ir nelipkite ant to paties grėblio, jeigu dalyvaujate politikoje. Skaitykite!“, – savo įrašą feisbuke baigė A. Kubilius.