Kubilius po Skvernelio prisipažinimo: tokio griežto karantino tikrai nereikėjo

„Premjeras supranta, kad Vyriausybė elgėsi neišmintingai“

Apie S. Skvernelio prisipažinimą klydus A. Kubilius ketvirtadienį rašė feisbuke.

„Premjeras skelbia, kad jei vėl pasikartos pandemijos banga, visos ekonomikos jis jau nebeuždarinėtų. Reikia suprasti, kad neįvedinėtų visuotinio karantino. Matomai, net ir tuo atveju, jeigu antroji banga būtų net stipresnė nei pirmoji“, – feisbuke svarstė A. Kubilius.

Jis iš šio premjero žodžių, išsakytų Žinių radijo eteryje, darė dvi išvadas.

„Pirmoji – Premjeras supranta, kad Vyriausybė elgėsi neišmintingai ir todėl ekonomika patyrė visiškai nepagrįstų nuostolių. Vyriausybė pasimokė iš klaidų ir daugiau taip nebedarys. Bet tokios klaidos brangiai kainavo. Labai brangiai. Milijardus...

Antroji – Premjeras supranta, kad įveikiant pirmąją pandemijos bangą, buvo taip „taškomasi“ pasiskolintais milijardais, kad dar vienai pandemijos bangai įveikti nebelieka jokių resursų: nei skolinimosi, nei dalinimo. Todėl ir sako, kad jei pasikartos dar viena banga, ekonomikos nebeuždarinės, nes tiesiog nebebus iš ko atlyginti verslui per karantiną patiriamų nuostolių“, – feisbuke rašė EP narys A. Kubilius.

Siūlo žiūrėti į Latviją ir Taivaną

Penktadienį Delfi A. Kubilius išvardijo visas Vyriausybės padarytas klaidas.

„Pats premjeras tokią kalbą užvedė, kad antrą kartą jau tikrai nedarys to paties. Antra banga, kaip prognozuoja ekspertai, gali būti didesnė nei pirmoji. Premjeras be jokių išlygų sako, kad to paties jau nedarys, visuotinis karantinas nebus įvestas. Klausimas yra – ar buvo pasirinkta teisinga strategija, ne kiek apie klaidas kalbu, bet pačią strategiją“, – Delfi sakė EP narys, A. Kubilius.

Jis teigė, kad negalima nesidžiaugti, kad koronaviruso krizė Lietuvoje gana gerai suvaldyta – ligos atvejų ir mirčių skaičius, lyginant su kitomis šalimis, nedidelis.

„Galima galvoti, kad tai yra to griežto karantino rezultatas. Bet kaimyninėje Latvijoje karantinas buvo žymiai lengvesnis, bet skaičiai santykinai mažesni nei Lietuvoje. Gali pasirodyti, kad karantino griežtumas nėra būtina sąlyga, kad turėtume ne tokią didelę pandemijos bangą. Nes karantinas labai skaudžiai atsiliepė ekonomikai“, – teigė pašnekovas.

Andrius Kubilius © DELFI / Josvydas Elinskas

Kaip ir minėjo A. Kubilius, karantinas Latvijoje buvo švelnesnis – nebuvo nurodyta užsidaryti barams, restoranams ir viešojo maitinimo institucijoms, jeigu jos sugeba teikti paslaugas pagal sugriežtintą sanitarinę tvarką ir užtikrinti, kad būtų išlaikytas būtinas atstumas tarp klientų. Taip pat grožio salonams, kirpykloms ir tatuiruočių salonams buvo leista priimti klientus.

„Dėl to klausimas yra – ar išlaidos buvo pagrįstos, kompensuojant visos ekonomikos nuosmukį. Antras dalykas – premjeras leidosi į tokius jau gana plačius mostus su tais pinigais – daug skolinasi. Aišku, gerai, kad galima lengvai tai daryti, bet pinigus dalina į kairę ir į dešinę“, – pastabų S. Skverneliui ir jo valdomai Vyriausybei turėjo A. Kubilius.

„Taigi, nežinau, ką reiškia jo žodžiai. Gal jis ir pats mato, jog antrai bangai nebelieka jokių resursų? Skola auga, kažkada ir tarptautinės rinkos gali pradėti reaguoti į taip sparčiai augančią skolą. Čia galima ir taip samprotauti“, – Delfi sakė politikas.

Kartu užsimindamas, kad galbūt ekonominių sąlygų tokio paties griežtumo karantino įgyvendinimui nebėra.

A. Kubilius svarstė, gal buvo galima pasidairyti ir į kitų šalių praktiką – „neuždaryti visko“.

„Nepulti strimgalviais viską drausti. Nes tas draudimas pačiai Vyriausybei labai patiko, psichologiškai. Galia – rankose, mes čia dabar valdome. (…) To pasekmė yra milijardai nuostolių“, – sakė jis.

A. Kubilius kaip kitą pavyzdį pateikė Taivano pasirinktą kelią. Ši šalis uždarė tik šalies sienas, neskelbė karantino, tai reiškia, kad nebuvo uždarytos mokyklos, verslai.

„Šalyje gyvena 24 milijonai gyventojų ir šiomis priemonėmis, patvirtintų ligos atvejų yra apie 500, mirusių – apie 10. Pasirodo, kad galima ir taip susitvarkyti. Turime vertinti savo Vyriausybės veiksmus atviromis akimis – ar tikrai buvo teisinga taip elgtis“, – teigė politikas.

Taip lengvai karantino nenutrauks

Vyriausybė trečiadienį karantiną pratęsė dar 2 savaitėms – iki birželio 16 dienos. A. Kubilius Delfi teigė, kad ministrų kabinetas šios padėties taip lengvai neatsisakys.

„Čia yra du dalykai. Pirmas – pomėgis valdyti. Man atrodo kaip vaikams žaisliukas – atimsi, jie apsiverks. O antras dalykas, čia didesnė problema – Vyriausybė yra susigalvojusi, kad ekstremali situacija jai leidžia be Seimo, be biudžeto peržiūros dalinti į kairę ir į dešinę milijardus. Kas mano manymu yra visiškai neteisėta. Galbūt reikės kreiptis į Konstitucinį teismą“, – apie galimybę prabilo jis.

Šiuos Vyriausybės veiksmus A. Kubilius vertino kaip labai prasto valdymo pavyzdį.

„Bet ministrų kabinetui labai smagu tuos milijardus dalinti – žemės ūkiui, keliams, statyboms. Jis gali būti priežastis, kad Vyriausybė labai nenorės atsisakyti tos ekstremalios padėties. Ir kitas dalykas – dalis pinigų numatyti išleisti ateityje, tos pačios 200 eurų vienkartinės išmokos rugpjūčio mėnesį. Tai jei iki tol karantinas su ekstremalia padėtimi bus atšaukti, tai ar tie pinigai galės pasiekti pensininkus?“ – klausimą kėlė politikas.

„Manau, kad tai irgi yra priežastis, kad viskas bus tęsiama gal net iki Seimo rinkimų“, – Delfi penktadienį prognozavo A. Kubilius.

Būtų elgiamasi kitaip

Delfi primena, kad ketvirtadienį premjeras S. Skvernelis Žinių radijo laidoje „Pozicija“ sakė, jog tokių griežtų ekonomikos suvaržymo priemonių, kokios buvo pritaikytos įvedus karantiną kovo mėnesį, visoje šalyje taikyti neplanuojama, būtų dirbama su atskirais viruso židiniais.

„Aš manau, kad daug kas elgtųsi šiek tiek kitaip, nes mes turėjome skaudžias pamokas, visa Europa ir pasaulis, dėl valdymo, dėl nustatymo, dėl pačios elgsenos tiek visuomenės, tiek mūsų prevenciškai valdant pandemiją. (...) Būtų kalbama apie atskirus lokalizuotus židinius – miestus, rajonus, galbūt apskritis. Dirbtume su taikiniais, jeigu ten tikrai būtų židinys ir jis plistų, tektų vėl panaudoti maksimalias uždarymo priemones“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.

Jis pabrėžė, kad pati taikliausia koronaviruso prevencinė priemonė išlieka socialinio „kontakto nebuvimas ir tam tikrų asmens higienos taisyklių laikymasis“.

„Reikėtų tą daryti ir ateityje, bet aš manau, kad mes dabar tikrai kalbame apie lokalizuotus židinius, kas ir dabar beje vyksta (...) Toks planas yra parengtas, tikiuosi, kad net ir jo nereikės naudoti, bet turime būti pasiruošę“, – tvirtino S. Skvernelis.

Karantinas šalyje įvestas dar kovo 16 dieną.