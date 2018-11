Anot jos, trečiadienį vykusio Europos šalių konservatorius vienijančios Europos Liaudies partijos viršūnių susitikimo Helsinkyje metu „visos Europos centro dešinės partijos paragintos palaikyti buvusio Lietuvos premjero Andriaus Kubiliaus kandidatūrą“. „Vertindamas parodytą tarptautinių bendražygių palaikymą ir pasitikėjimą, išsakiau savo sutikimą kandidatuoti į šias pareigas“, – pranešime cituojamas A. Kubilius. Parlamentaras teigė besitikintis, kad jo kandidatavimas leis kelti klausimus, „kaip sustiprinti teisės viršenybės principo bei žmogaus teisių standartus visoje Europoje, kai matome daug bandymų jėgą ir galią tarptautiniuose santykiuose iškelti virš teisės bei taisyklių“. „Tikiuosi, kad Lietuvos vyriausybė palaikys mano kandidatūrą, nepaisant politinių pažiūrų skirtumų vidaus politikoje”, – kalbėjo politikas. Šiuo metu Europos Tarybos generalinio sekretoriaus pareigas eina buvęs Norvegijos premjeras, leiboristas Thorbjornas Jaglandas. Jo antroji penkerių metų kadencija baigiasi 2019-aisiais. Pasak Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio, pagal sutarimą tarp Europos politinių jėgų šįkart eilė siūlyti kandidatą į pareigas priklauso dešiniesiems. Generalinis sekretorius renkamas 5-erių metų kadencijai balsavimu Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje. Kandidatus jai teikia Ministrų Komitetas iš vienos ar daugiau šalių narių vyriausybių pateiktų pretendentų. 1949 metais įkurta Europos Taryba vienija 47 šalis. Strasbūre įsikūrusi organizacijos uždaviniai yra puoselėti žmogaus teisės, demokratiją ir teisės viršenybę Europoje.

