„Mes džiaugiamės, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai per pastaruosius metus pergyvena tikrą renesansą. Tai – didelis abiejų šalių dabartinių Vyriausybių ir prezidentų nuopelnas. Norėtųsi tikėti, kad toks tarpusavio supratimas ir ateityje nebepriklausys nuo vyriausybių, prezidentų kaitos ar kitokių politinių pasikeitimų“, – ketvirtadienį Seime Gegužės 3-iosios Konstitucijai skirtame minėjime sakė A. Kubilius. Parlamentaras pabrėžė, kad Lietuvą ir Lenkiją vienija ne tik bendra istorija, šiemet kartu minimi valstybės atkūrimo šimtmečiai, bet ir bendri ateities iššūkiai – regiono geopolitinis saugumas, todėl kvietė įveikti tautas skaldančius impulsus. „Kiekviena tauta turi savąjį istorijos naratyvą, kartais turime ir paveldėtų įvairių istorinių psichologinių kompleksų, kuriuos būna sunku įveikti. Mūsų kartos atsakomybė, kad tokių kompleksų kiekvienas savo tautoje turėtume mažiau“, – kalbėjo A. Kubilius. Jis pažymėjo, jog Gegužės 3-iosios grupė Seime sukurta, kad santykiuose su Lenkija ir Lietuvos lenkais būtų lengviau „įveikti kai kuriuos istorinius mūsų, lietuvių, kompleksus“. „Būrėmės ir tam, kad, nepaisant partinių skirtumų, ieškotume, kaip neleisti minėtiems istoriniams lietuvių ir lenkų kompleksams iš abiejų pusių trukdyti mūsų strateginei partnerystei su Lenkija“, – kalbėjo A. Kubilius. Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Politologijos katedros vedėjas Andžejus Pukšto per minėjimą sakė, kad „nėra geresnės formulės, sujungiančios 1791, 1918 ir 2018 metus, kaip teisės, laisvės ir demokratijos sąsajų formulės“. „Būtent šie kelrodžiai ir buvo pagrindiniai Gegužės 3-iosios Konstitucijos kūrėjams“, – sakė politologas. „Didelis paradoksas, kad Konstitucija buvo priimta tuo metu, kai didžiulė, unikali, kelių tautų jungtinė valstybė jau buvo ties žlugimo riba. Vidinės santvarkos stiprinime, vidinėse reformose, valstybės demokratizavime valstybės šviesuomenė tuo metu matė išeitį. Tai buvo drąsus žingsnis, nes pirmas Europos kontinente ir antras pasauly, turint omeny JAV atvejį“, – kalbėjo A. Pukšto. Pagrindinį Abiejų Tautų Respublikos įstatymą priėmė Ketverių metų Seimas 1791 metų gegužės 3 dieną. Gegužės 3 dienos Konstitucija laikoma pirmąja Europoje ir antrąja pasaulyje rašytine konstitucija po Jungtinių Amerikos Valstijų 1789 metais įsigaliojusios konstitucijos. Gegužės 3-ioji šios Konstitucijos garbei Lenkijoje švenčiama kaip nacionalinė šventė.

