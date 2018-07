„Valstiečiai“ ketvirtadienį įregistravo Seimo nutarimą dėl naujo parlamentinio tyrimo, kuris apimtų laikotarpį nuo 2008 iki 2016 metų. Tyrimo metu valdantieji siūlo ištirti suinteresuotų asmenų ir jų grupių galimai darytą neteisėtą įtaką ir poveikį šalies politiniams procesams, rinkimų eigai, parlamentinių koalicijų formavimui, parlamentinių frakcijų, atskirų politikų darbui, partijų ir visuomeninių judėjimų veiklai ir finansavimui.

„Man tai atrodo juokinga. Man tai atrodo, galiu pasakyti, bet kvailai. Deja, Konstitucija ir Seimo statutas neapsaugo nuo valdančiosios daugumos kvailumo, kurio, mano įsitikinimu, darosi kritiškai per daug“, – LRT.lt ketvirtadienį „valstiečių“ iniciatyvą įvertino A. Kubilius, vadovavęs vyriausybei 2008-2012 m.

Konservatorius tvirtino, kad, jei „valstiečiai“ nori tirti įvairias galimai neteisėtas įtakas, tai jis turi pasiūlymų, kuo galima būtų papildyti valdančiųjų tyrimo tikslus.

„Reikėtų ištirti, kas įtakojo „valstiečius“ berods 2010 metais, kad jie – mes turime sutartį su R. Karbauskio parašu – sutiko paremti mūsų valdančiąją koaliciją tuo metu, kai mums trūko balsų. Reikėtų patyrinėti, kiek tai kainavo papildomų valstybės finansinių įsipareigojimų“, – siūlė A. Kubilius.

„Reikėtų ištirti, kas įtakojo R. Karbauskį kartu su Vidmantu Žiemeliu tapti didžiausiais priešininkai Visagino atominės elektrinės, inicijuoti referendumą, kai mes žinome, kad tuo buvo labai suinteresuotas „Rosatom“. Reikėtų tirti, kodėl po to R. Karbauskis gavo labai pelningą komercinę sutartį dėl „Rostelmash“ kombainų pardavimo Lietuvoje. Tai įvyko 2013 metais, po to, kai R. Karbauskis įrodė, kad jis gali sugriauti Visagino atominės elektrinės projektą per referendumą, o „Rostelmash“ vienas iš savininkų, berods, Konstantin Babkin, buvo labai aktyvus, Kremliui artimas oligarchas, finansavęs Krymo okupaciją“, – savo idėjas tyrimui toliau siūlė konservatorius.

Anot A. Kubiliaus, jei R. Karbauskis atsakytų į jo klausimus, pasirodytų nesantis bailys.

„Mes tų klausimų visiškai nebijome, bet yra klausimai į kuriuos jis turi atsakyti. Jeigu jis yra bailys, tai tas bus dar kartą įrodyta“, – aiškino ekspremjeras.

A. Kubiliaus įsitikinimu, „valstiečių“ inicijuojamas tyrimas iš tikrųjų tėra R. Karbauskio rinkiminė kampanija, siekiant iš rinkimų kovos eliminuoti konservatorius.

A. Butkevičius: jie gyvena praeitimi

LRT.lt kalbintas A. Butkevičius, vadovavęs vyriausybei 2012-2016 m., taip pat neslėpė, kad „valstiečių“ idėją imtis naujo tyrimo vertinantis labai neigiamai.

„Kada žmonėms trūksta kompetencijos spręsti valstybėje esančius klausimus, įgyvendinti numatytą strategiją per ateinančius ketverius metus, kai nepavyksta įgyvendinti duotus pažadus visuomenei, tai jie tada gyvena praeitimi, kritikuodami kitus.

Emocijos yra didžiulė jėga politiniame gyvenime, nuteikiant politikus vienus prieš kitus. Mano požiūris, kad praeitimi ateities nesukursi. O, jei įtarinėji kažką, tai labai keista ir labai žema, nes įtarumas yra liga, nuo kurios joks medicinos profesorius negali vaistų išrašyti“, – komentavo ekspremjeras.