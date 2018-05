Terminas pateikti dokumentus baigėsi pirmadienio vidurdienį. „Norą dalyvauti rektoriaus rinkimų konkurse pareiškė stiprūs kandidatai. Toks dalyvių skaičius reiškia kokybės ženklą. Tikime, kad iki naujųjų mokslo metų universitetas turės naują vadovą,“ – pranešime spaudai teigė KTU tarybos narys, Rektoriaus rinkimų komisijos pirmininkas ir „Telia Lietuva“ vadovas Kęstutis Šliužas. KTU senatas turės įvertinti, ar pretendentų mokslinė veikla atitinka keliamus reikalavimus. Numatoma, kad senato pateiktą kandidatų sąrašą birželio 14 dieną tvirtins taryba. Patvirtintas konkurse toliau dalyvausiančių kandidatų sąrašas bus publikuojamas kartu su informacija apie Atvirą Tarybos posėdį, kuriame kandidatai prisistatys universiteto bendruomenei. KTU rektoriausrinkimai paskelbti pernai gruodį, kai iš šių pareigų atsistatydino Petras Baršauskas, akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui pripažinus, kad jo habilitacinis darbas turi plagiato požymių. Šiuo metu KTU rektoriaus pareigas laikinai eina Jurgita Šiugždinienė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.