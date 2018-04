30 parlamentarų, daugiausia konservatorių, prašo KT išaiškinti, ar įstatymams bei Konstitucijai neprieštarauja Vyriausybės aprašo nuostata, numatanti, jog įstaigos savininko teises įgyvendinanti institucija gali įstaigos vadovu ne ilgiau nei metams paskirti asmenį be konkurso, jei dėl nenumatytų aplinkybių teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigybė tampa laisva. Pareiškėjų manymu, toks teisinis reguliavimas prieštarauja Profesionaliojo scenos meno įstatymui, kuriame nurodoma, jog teatrų ir koncertinių įstaigų vadovai į pareigas priimami tik konkurso būdu, o Vyriausybė gali nustatyti tik konkurso organizavimo tvarką, bet ne kitą priėmimo į minėtas pareigas būdą. Remdamasi šia pernai balandžio pabaigoje Vyriausybės patvirtinta tvarka, kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson laikinuoju Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) vadovu buvo paskyrusi finansų vadybininką Sigitą Žutautą. Į KT posėdį šaukiami Seimo nariai Vytautas Juozapaitis, Stasys Šedbaras, Rimantas Jonas Dagys, taip pat kultūros viceministras Gytis Andrulionis, Kultūros ministerijos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausioji specialistė Roberta Emilija Miliutienė. S. Žutautas LNOBT laikinai vadovavo po to, kai iš pareigų už pažeidimus buvo atleistas 15 metų teatrui vadovavęs Gintautas Kėvišas.

